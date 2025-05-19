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Митволь выкупил дом на острове в Дубае после попытки его хищения - РИА Новости, 19.05.2025
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14:34 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/mitvol--2017839526.html
Митволь выкупил дом на острове в Дубае после попытки его хищения
Митволь выкупил дом на острове в Дубае после попытки его хищения - РИА Новости, 19.05.2025
Митволь выкупил дом на острове в Дубае после попытки его хищения
Экс-замруководителя Росприроднадзора Красноярского края Олег Митволь полностью выкупил дом на острове в ОАЭ после того, как аферисты пытались завладеть им, сам... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T14:34:00+03:00
2025-05-19T14:34:00+03:00
дубай
оаэ
красноярск
олег митволь
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)
общество
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КРАСНОЯРСК, 19 мая – РИА Новости. Экс-замруководителя Росприроднадзора Красноярского края Олег Митволь полностью выкупил дом на острове в ОАЭ после того, как аферисты пытались завладеть им, сам Митволь в Дубае не жил, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. Соучастница группы мошенников, укравшей у Митволя со счетов в ОАЭ около 112 миллионов рублей, пока он находился в СИЗО, и пытавшейся продать принадлежащую ему недвижимость стоимостью 245 миллионов рублей на острове Пальма Джумейра в Дубае, была осуждена в понедельник в Красноярске на 5 лет. "Митволь не жил в Дубае. На момент преступления эта резиденция была частично выкуплена Митволем и частично принадлежала земельному департаменту в Дубае. Уже после преступления, совершенного в отношении Митволя, он выкупил резиденцию полностью", - сказал собеседник, уточнив, что недвижимость Митволю нужна была для того, чтобы открыть в ОАЭ расчетный счет. По его словам, речь идет о доме, расположенном на острове Пальма Джумейра в Дубае. Ранее прокуратура Красноярского каря сообщала, что в 2022 году группа лиц изготовили поддельные паспорта и нотариальную доверенность на 67-летнюю арбитражную управляющую из Ярославской области от имени Митволя, который в то время находился в СИЗО по делу о хищении 954 миллионов рублей при строительстве метро. Доверенность позволяла распоряжаться средствами на банковских счетах и недвижимым имуществом Митволя в Дубае. Используя фальшивые документы, в 2023 году женщина совместно с сообщниками выехала в Дубай, откуда незаконно перевела со счетов потерпевшего около 112 миллионов рублей. Получив доступ к банковской информации, злоумышленники также пытались продать принадлежащую Митволю недвижимость стоимостью 245 миллионов рублей на острове Пальма Джумейра. Олег Митволь был осужден в сентябре 2023 года к 4,5 годам колонии общего режима за хищения при строительстве метро в Красноярске. Суд взыскал с него в пользу Росжелдора 741 миллион рублей, еще более 200 миллионов было взыскано в пользу краевого транспортного управления. Дело рассмотрели за день – Митволь полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
https://ria.ru/20240801/moshenniki-1963360758.html
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дубай
оаэ
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дубай, оаэ, красноярск, олег митволь, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор), общество
Дубай, ОАЭ, Красноярск, Олег Митволь, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор), Общество
Митволь выкупил дом на острове в Дубае после попытки его хищения

Экс-чиновник Митволь выкупил дом на острове в Дубае после попытки его хищения

© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковОлег Митволь
Олег Митволь - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Олег Митволь. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 19 мая – РИА Новости. Экс-замруководителя Росприроднадзора Красноярского края Олег Митволь полностью выкупил дом на острове в ОАЭ после того, как аферисты пытались завладеть им, сам Митволь в Дубае не жил, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
Соучастница группы мошенников, укравшей у Митволя со счетов в ОАЭ около 112 миллионов рублей, пока он находился в СИЗО, и пытавшейся продать принадлежащую ему недвижимость стоимостью 245 миллионов рублей на острове Пальма Джумейра в Дубае, была осуждена в понедельник в Красноярске на 5 лет.
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В Красноярске мошенники, пытавшиеся "помочь" Митволю, получили сроки
1 августа 2024, 09:54
"Митволь не жил в Дубае. На момент преступления эта резиденция была частично выкуплена Митволем и частично принадлежала земельному департаменту в Дубае. Уже после преступления, совершенного в отношении Митволя, он выкупил резиденцию полностью", - сказал собеседник, уточнив, что недвижимость Митволю нужна была для того, чтобы открыть в ОАЭ расчетный счет.
По его словам, речь идет о доме, расположенном на острове Пальма Джумейра в Дубае.
Ранее прокуратура Красноярского каря сообщала, что в 2022 году группа лиц изготовили поддельные паспорта и нотариальную доверенность на 67-летнюю арбитражную управляющую из Ярославской области от имени Митволя, который в то время находился в СИЗО по делу о хищении 954 миллионов рублей при строительстве метро. Доверенность позволяла распоряжаться средствами на банковских счетах и недвижимым имуществом Митволя в Дубае. Используя фальшивые документы, в 2023 году женщина совместно с сообщниками выехала в Дубай, откуда незаконно перевела со счетов потерпевшего около 112 миллионов рублей. Получив доступ к банковской информации, злоумышленники также пытались продать принадлежащую Митволю недвижимость стоимостью 245 миллионов рублей на острове Пальма Джумейра.
Олег Митволь был осужден в сентябре 2023 года к 4,5 годам колонии общего режима за хищения при строительстве метро в Красноярске. Суд взыскал с него в пользу Росжелдора 741 миллион рублей, еще более 200 миллионов было взыскано в пользу краевого транспортного управления. Дело рассмотрели за день – Митволь полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь во время заседания Железнодорожного районного суда в Красноярске - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Митволь не погасил ущерб в 966 миллионов рублей
3 февраля, 05:40
 
ДубайОАЭКрасноярскОлег МитвольФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор)Общество
 
 
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