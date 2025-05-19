Митволь выкупил дом на острове в Дубае после попытки его хищения
Экс-чиновник Митволь выкупил дом на острове в Дубае после попытки его хищения
Олег Митволь. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 19 мая – РИА Новости. Экс-замруководителя Росприроднадзора Красноярского края Олег Митволь полностью выкупил дом на острове в ОАЭ после того, как аферисты пытались завладеть им, сам Митволь в Дубае не жил, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
Соучастница группы мошенников, укравшей у Митволя со счетов в ОАЭ около 112 миллионов рублей, пока он находился в СИЗО, и пытавшейся продать принадлежащую ему недвижимость стоимостью 245 миллионов рублей на острове Пальма Джумейра в Дубае, была осуждена в понедельник в Красноярске на 5 лет.
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"Митволь не жил в Дубае. На момент преступления эта резиденция была частично выкуплена Митволем и частично принадлежала земельному департаменту в Дубае. Уже после преступления, совершенного в отношении Митволя, он выкупил резиденцию полностью", - сказал собеседник, уточнив, что недвижимость Митволю нужна была для того, чтобы открыть в ОАЭ расчетный счет.
По его словам, речь идет о доме, расположенном на острове Пальма Джумейра в Дубае.
Ранее прокуратура Красноярского каря сообщала, что в 2022 году группа лиц изготовили поддельные паспорта и нотариальную доверенность на 67-летнюю арбитражную управляющую из Ярославской области от имени Митволя, который в то время находился в СИЗО по делу о хищении 954 миллионов рублей при строительстве метро. Доверенность позволяла распоряжаться средствами на банковских счетах и недвижимым имуществом Митволя в Дубае. Используя фальшивые документы, в 2023 году женщина совместно с сообщниками выехала в Дубай, откуда незаконно перевела со счетов потерпевшего около 112 миллионов рублей. Получив доступ к банковской информации, злоумышленники также пытались продать принадлежащую Митволю недвижимость стоимостью 245 миллионов рублей на острове Пальма Джумейра.
Олег Митволь был осужден в сентябре 2023 года к 4,5 годам колонии общего режима за хищения при строительстве метро в Красноярске. Суд взыскал с него в пользу Росжелдора 741 миллион рублей, еще более 200 миллионов было взыскано в пользу краевого транспортного управления. Дело рассмотрели за день – Митволь полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
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