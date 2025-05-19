https://ria.ru/20250519/mitvol--2017839526.html

Митволь выкупил дом на острове в Дубае после попытки его хищения

Митволь выкупил дом на острове в Дубае после попытки его хищения - РИА Новости, 19.05.2025

Митволь выкупил дом на острове в Дубае после попытки его хищения

Экс-замруководителя Росприроднадзора Красноярского края Олег Митволь полностью выкупил дом на острове в ОАЭ после того, как аферисты пытались завладеть им, сам... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T14:34:00+03:00

2025-05-19T14:34:00+03:00

2025-05-19T14:34:00+03:00

дубай

оаэ

красноярск

олег митволь

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)

общество

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КРАСНОЯРСК, 19 мая – РИА Новости. Экс-замруководителя Росприроднадзора Красноярского края Олег Митволь полностью выкупил дом на острове в ОАЭ после того, как аферисты пытались завладеть им, сам Митволь в Дубае не жил, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. Соучастница группы мошенников, укравшей у Митволя со счетов в ОАЭ около 112 миллионов рублей, пока он находился в СИЗО, и пытавшейся продать принадлежащую ему недвижимость стоимостью 245 миллионов рублей на острове Пальма Джумейра в Дубае, была осуждена в понедельник в Красноярске на 5 лет. "Митволь не жил в Дубае. На момент преступления эта резиденция была частично выкуплена Митволем и частично принадлежала земельному департаменту в Дубае. Уже после преступления, совершенного в отношении Митволя, он выкупил резиденцию полностью", - сказал собеседник, уточнив, что недвижимость Митволю нужна была для того, чтобы открыть в ОАЭ расчетный счет. По его словам, речь идет о доме, расположенном на острове Пальма Джумейра в Дубае. Ранее прокуратура Красноярского каря сообщала, что в 2022 году группа лиц изготовили поддельные паспорта и нотариальную доверенность на 67-летнюю арбитражную управляющую из Ярославской области от имени Митволя, который в то время находился в СИЗО по делу о хищении 954 миллионов рублей при строительстве метро. Доверенность позволяла распоряжаться средствами на банковских счетах и недвижимым имуществом Митволя в Дубае. Используя фальшивые документы, в 2023 году женщина совместно с сообщниками выехала в Дубай, откуда незаконно перевела со счетов потерпевшего около 112 миллионов рублей. Получив доступ к банковской информации, злоумышленники также пытались продать принадлежащую Митволю недвижимость стоимостью 245 миллионов рублей на острове Пальма Джумейра. Олег Митволь был осужден в сентябре 2023 года к 4,5 годам колонии общего режима за хищения при строительстве метро в Красноярске. Суд взыскал с него в пользу Росжелдора 741 миллион рублей, еще более 200 миллионов было взыскано в пользу краевого транспортного управления. Дело рассмотрели за день – Митволь полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

https://ria.ru/20240801/moshenniki-1963360758.html

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дубай

оаэ

красноярск

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дубай, оаэ, красноярск, олег митволь, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор), общество