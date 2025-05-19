https://ria.ru/20250519/mishustin-2017869194.html

Мишустину показали проект невидимой маркировки спецодежды

Мишустину показали проект невидимой маркировки спецодежды - РИА Новости, 19.05.2025

Мишустину показали проект невидимой маркировки спецодежды

Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину представили проект невидимой маркировки спецодежды, которая позволит компаниям контролировать действия работников с... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T16:06:00+03:00

2025-05-19T16:06:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину представили проект невидимой маркировки спецодежды, которая позволит компаниям контролировать действия работников с помощью нейросетей, глава правительства отметил, что при применении такой технологии важно соблюдать этику. Глава российского правительства в понедельник посетил кластер "Ломоносов" ИНТЦ МГУ "Воробьёвы горы" и вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным ознакомился с разработками резидентов. В частности, Мишустин изучил продукцию компании "БПА", которая специализируется на разработке систем видеоаналитики с использованием искусственного интеллекта. Один из проектов организации - новый состав краски, которая невидима для человеческого глаза, но ее может увидеть нейросеть в инфракрасном спектре. "Это новый вид маркировки, который может использоваться в различных областях и иметь различное применение. Мы можем таким образом идентифицировать людей, можем идентифицировать объекты, машины. Это может применяться и в транспорте, и в промышленности, и так далее", - сказал Мишустину коммерческий директор "БПА" Аркадий Фройчуг. По его словам, к примеру, с помощью технологии можно маркировать спецодежду и контролировать работу сотрудников, используя нейросеть. Мишустин в ответ пошутил, что компания "шпионская", и задался вопросом о том, понравится ли сотрудникам такой способ контроля за их действиями. "На самом деле, конечно, применение может быть разным. Вы привели пример с людьми. Но я как-то отношусь осторожно… Этика, связанная с применением информационных технологий. Чипизация, все, что связано с тем, чтобы оценивать действия человека без его согласия, наверное, это не совсем корректно", - пояснил Мишустин. Но он отметил, что возможно стимулировать сотрудников на такой способ маркировки, например, предлагать им большую заработную плату. Примеров применения технологии может быть много, подчеркнул премьер.

https://ria.ru/20241104/oreshkin-1981774415.html

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технологии, россия, москва, михаил мишустин, общество