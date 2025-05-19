https://ria.ru/20250519/mishustin-2017866228.html

Мишустин назвал поддержку бизнеса участников СВО приоритетом властей

Мишустин назвал поддержку бизнеса участников СВО приоритетом властей - РИА Новости, 19.05.2025

Мишустин назвал поддержку бизнеса участников СВО приоритетом властей

Российским властям важно поддерживать вернувшихся с линии боевого соприкосновения участников специальной военной операции, которые приняли решение заняться... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T15:58:00+03:00

2025-05-19T15:58:00+03:00

2025-05-19T17:51:00+03:00

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российским властям важно поддерживать вернувшихся с линии боевого соприкосновения участников специальной военной операции, которые приняли решение заняться бизнесом и открыть свое дело, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "По поддержке участников специальной военной операции - это наш несомненный приоритет, - которые, особенно, вернулись из зоны специальной военной операции и начали свой бизнес... Очень важно помогать им с открытием своего дела, если они решили себя в этой профессии попробовать. У них высокий авторитет в обществе, молодежь их поддерживает", - подчеркнул Мишустин в понедельник на заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (МСП).Премьер согласился, что необходимо тиражировать на всю страну опыт Крыма в сфере поддержки участников спецоперации, желающих стать предпринимателями. О программе "СВОе дело" от центра "Мой бизнес" на полуострове рассказал на заседании комиссии ветеран СВО, социальный предприниматель Камиль Абитов, который сам прошел обучение в рамках этой программы и основал онлайн-школу арифметики для школьников. Он предложил распространить программу и на другие регионы, а также приравнять ветеранов боевых действий к категории социальных предпринимателей для получения региональных налоговых льгот."Я вас полностью в этом поддерживаю и думаю, что коллеги-члены правительства все необходимые мероприятия по масштабированию проведут", - отреагировал на предложение Мишустин.Председатель правительства дал соответствующие поручения профильным министерствам."Максим Геннадьевич, в первую очередь вам надо заняться этим вопросом: совместно с (министром труда и социальной защиты России) Антоном Котяковым, с Минтрудом проработайте возможность отнесения таких предпринимателей к социальным", - обратился Мишустин к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.

https://ria.ru/20250422/korporatsiya_msp-2012655138.html

https://ria.ru/20250211/er-1998541056.html

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россия, михаил мишустин, экономика