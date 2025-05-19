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Мишустин назвал поддержку бизнеса участников СВО приоритетом властей - РИА Новости, 19.05.2025
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15:58 19.05.2025 (обновлено: 17:51 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/mishustin-2017866228.html
Мишустин назвал поддержку бизнеса участников СВО приоритетом властей
Мишустин назвал поддержку бизнеса участников СВО приоритетом властей - РИА Новости, 19.05.2025
Мишустин назвал поддержку бизнеса участников СВО приоритетом властей
Российским властям важно поддерживать вернувшихся с линии боевого соприкосновения участников специальной военной операции, которые приняли решение заняться... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T15:58:00+03:00
2025-05-19T17:51:00+03:00
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российским властям важно поддерживать вернувшихся с линии боевого соприкосновения участников специальной военной операции, которые приняли решение заняться бизнесом и открыть свое дело, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "По поддержке участников специальной военной операции - это наш несомненный приоритет, - которые, особенно, вернулись из зоны специальной военной операции и начали свой бизнес... Очень важно помогать им с открытием своего дела, если они решили себя в этой профессии попробовать. У них высокий авторитет в обществе, молодежь их поддерживает", - подчеркнул Мишустин в понедельник на заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (МСП).Премьер согласился, что необходимо тиражировать на всю страну опыт Крыма в сфере поддержки участников спецоперации, желающих стать предпринимателями. О программе "СВОе дело" от центра "Мой бизнес" на полуострове рассказал на заседании комиссии ветеран СВО, социальный предприниматель Камиль Абитов, который сам прошел обучение в рамках этой программы и основал онлайн-школу арифметики для школьников. Он предложил распространить программу и на другие регионы, а также приравнять ветеранов боевых действий к категории социальных предпринимателей для получения региональных налоговых льгот."Я вас полностью в этом поддерживаю и думаю, что коллеги-члены правительства все необходимые мероприятия по масштабированию проведут", - отреагировал на предложение Мишустин.Председатель правительства дал соответствующие поручения профильным министерствам."Максим Геннадьевич, в первую очередь вам надо заняться этим вопросом: совместно с (министром труда и социальной защиты России) Антоном Котяковым, с Минтрудом проработайте возможность отнесения таких предпринимателей к социальным", - обратился Мишустин к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.
https://ria.ru/20250422/korporatsiya_msp-2012655138.html
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россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин назвал поддержку бизнеса участников СВО приоритетом властей

Мишустин: России важно поддерживать бизнес вернувшихся участников спецоперации

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в кластере "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы". 19 мая 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в кластере Ломоносов Инновационного научно-технологического центра МГУ Воробьевы горы. 19 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в кластере "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы". 19 мая 2025
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российским властям важно поддерживать вернувшихся с линии боевого соприкосновения участников специальной военной операции, которые приняли решение заняться бизнесом и открыть свое дело, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"По поддержке участников специальной военной операции - это наш несомненный приоритет, - которые, особенно, вернулись из зоны специальной военной операции и начали свой бизнес... Очень важно помогать им с открытием своего дела, если они решили себя в этой профессии попробовать. У них высокий авторитет в обществе, молодежь их поддерживает", - подчеркнул Мишустин в понедельник на заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (МСП).
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Премьер согласился, что необходимо тиражировать на всю страну опыт Крыма в сфере поддержки участников спецоперации, желающих стать предпринимателями. О программе "СВОе дело" от центра "Мой бизнес" на полуострове рассказал на заседании комиссии ветеран СВО, социальный предприниматель Камиль Абитов, который сам прошел обучение в рамках этой программы и основал онлайн-школу арифметики для школьников. Он предложил распространить программу и на другие регионы, а также приравнять ветеранов боевых действий к категории социальных предпринимателей для получения региональных налоговых льгот.
"Я вас полностью в этом поддерживаю и думаю, что коллеги-члены правительства все необходимые мероприятия по масштабированию проведут", - отреагировал на предложение Мишустин.
Председатель правительства дал соответствующие поручения профильным министерствам.
"Максим Геннадьевич, в первую очередь вам надо заняться этим вопросом: совместно с (министром труда и социальной защиты России) Антоном Котяковым, с Минтрудом проработайте возможность отнесения таких предпринимателей к социальным", - обратился Мишустин к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.
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