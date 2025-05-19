https://ria.ru/20250519/mishustin-2017736685.html

Мишустин посетит инновационный центр МГУ "Воробьевы горы"

Мишустин посетит инновационный центр МГУ "Воробьевы горы" - РИА Новости, 19.05.2025

Мишустин посетит инновационный центр МГУ "Воробьевы горы"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник посетит кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьёвы горы", где проведет... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T00:14:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник посетит кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьёвы горы", где проведет заседание правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, сообщила пресс-служба кабмина. "Девятнадцатого мая Михаил Мишустин посетит кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьёвы горы", где проведет заседание Правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства", - говорится в сообщении. Отмечается, что в мероприятии примут участие заместитель председателя правительства Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников и мэр Москвы Сергей Собянин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, михаил мишустин, александр новак, максим решетников