https://ria.ru/20250519/mishustin-2017736685.html
Мишустин посетит инновационный центр МГУ "Воробьевы горы"
Мишустин посетит инновационный центр МГУ "Воробьевы горы" - РИА Новости, 19.05.2025
Мишустин посетит инновационный центр МГУ "Воробьевы горы"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник посетит кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьёвы горы", где проведет... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T00:14:00+03:00
2025-05-19T00:14:00+03:00
2025-05-19T00:14:00+03:00
россия
москва
михаил мишустин
александр новак
максим решетников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564646580_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_8e9081ca3d17c849566a251649b2d36b.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник посетит кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьёвы горы", где проведет заседание правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, сообщила пресс-служба кабмина. "Девятнадцатого мая Михаил Мишустин посетит кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьёвы горы", где проведет заседание Правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства", - говорится в сообщении. Отмечается, что в мероприятии примут участие заместитель председателя правительства Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников и мэр Москвы Сергей Собянин.
https://realty.ria.ru/20250402/putin-2008879608.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564646580_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_41a23d5ffdf4f9b2f1f0716a3ac0b3cd.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, михаил мишустин, александр новак, максим решетников
Россия, Москва, Михаил Мишустин, Александр Новак, Максим Решетников
Мишустин посетит инновационный центр МГУ "Воробьевы горы"