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Мишустин посетит инновационный центр МГУ "Воробьевы горы" - РИА Новости, 19.05.2025
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00:14 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/mishustin-2017736685.html
Мишустин посетит инновационный центр МГУ "Воробьевы горы"
Мишустин посетит инновационный центр МГУ "Воробьевы горы" - РИА Новости, 19.05.2025
Мишустин посетит инновационный центр МГУ "Воробьевы горы"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник посетит кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьёвы горы", где проведет... РИА Новости, 19.05.2025
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник посетит кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьёвы горы", где проведет заседание правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, сообщила пресс-служба кабмина. "Девятнадцатого мая Михаил Мишустин посетит кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьёвы горы", где проведет заседание Правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства", - говорится в сообщении. Отмечается, что в мероприятии примут участие заместитель председателя правительства Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников и мэр Москвы Сергей Собянин.
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россия, москва, михаил мишустин, александр новак, максим решетников
Россия, Москва, Михаил Мишустин, Александр Новак, Максим Решетников
Мишустин посетит инновационный центр МГУ "Воробьевы горы"

Мишустин проведет заседание Правительственной комиссии в кластере "Ломоносов"