https://ria.ru/20250519/minoborony-2017802718.html

Российские войска освободили Новооленовку в ДНР

Российские войска освободили Новооленовку в ДНР - РИА Новости, 19.05.2025

Российские войска освободили Новооленовку в ДНР

Группировка войск "Центр" освободила населённый пункт Новооленовка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T12:04:00+03:00

2025-05-19T12:04:00+03:00

2025-05-19T12:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

сша

красноармейск

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Группировка войск "Центр" освободила населённый пункт Новооленовка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новооленовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.Кроме того, было нанесено поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Разино, Красноармейск, Гродовка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Петровского, Новоэкономическое, Новосергеевка, Ульяновка и Коптево в ДНР.

https://ria.ru/20250519/bogatyr-2017767968.html

донецкая народная республика

россия

сша

красноармейск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, россия, сша, красноармейск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины