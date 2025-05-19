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Российские войска освободили Новооленовку в ДНР - РИА Новости, 19.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:04 19.05.2025 (обновлено: 12:08 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/minoborony-2017802718.html
Российские войска освободили Новооленовку в ДНР
Российские войска освободили Новооленовку в ДНР - РИА Новости, 19.05.2025
Российские войска освободили Новооленовку в ДНР
Группировка войск "Центр" освободила населённый пункт Новооленовка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:04:00+03:00
2025-05-19T12:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
сша
красноармейск
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Группировка войск "Центр" освободила населённый пункт Новооленовка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новооленовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.Кроме того, было нанесено поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Разино, Красноармейск, Гродовка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Петровского, Новоэкономическое, Новосергеевка, Ульяновка и Коптево в ДНР.
https://ria.ru/20250519/bogatyr-2017767968.html
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донецкая народная республика, россия, сша, красноармейск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, США, Красноармейск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Российские войска освободили Новооленовку в ДНР

Минобороны: группировка "Центр" освободила Новооленовку в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военный в Суджанском районе
Российский военный в Суджанском районе - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военный в Суджанском районе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Группировка войск "Центр" освободила населённый пункт Новооленовка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новооленовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.
Кроме того, было нанесено поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Разино, Красноармейск, Гродовка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Петровского, Новоэкономическое, Новосергеевка, Ульяновка и Коптево в ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияСШАКрасноармейскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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