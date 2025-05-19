https://ria.ru/20250519/migranty-2017918334.html
В Госдуме предложили ежегодно тестировать обучающихся детей мигрантов
В Госдуме предложили ежегодно тестировать обучающихся детей мигрантов - РИА Новости, 19.05.2025
В Госдуме предложили ежегодно тестировать обучающихся детей мигрантов
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение министру просвещения Сергею Кравцова с предложение ежегодно тестировать на знание русского языка... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T18:37:00+03:00
2025-05-19T18:37:00+03:00
2025-05-19T18:55:00+03:00
общество
владислав даванков
сардана авксентьева
госдума рф
партия "новые люди"
мигранты
миграция
образование
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение министру просвещения Сергею Кравцова с предложение ежегодно тестировать на знание русского языка детей мигрантов, которые уже обучаются в российских школах, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Анна Скрозникова. "Предлагаю ввести обязательное ежегодное тестирование по русскому языку для всех детей мигрантов, обучающихся в образовательных учреждениях Российской Федерации", - сказано в обращении. В письме уточняется, что тестирование должно включать оценку навыков чтения, письма, аудирования и устной речи в объёме, соответствующем возрасту и образовательной программе учащихся. Также, по результатам тестирования для детей мигрантов, не сдавших экзамен, предлагается предусмотреть меры поддержки, включая направление на специализированные курсы интенсивного изучения русского языка, проводимые за счет родителей детей, посещающих их. По мнению авторов инициативы, прохождение таких курсов позволит учителям в общеобразовательных учреждениях сосредоточиться на обучении детей российских граждан, уже владеющих русским языком, что в свою очередь позволит обеспечить соблюдение образовательных стандартов и создаст условия для повторной интеграции детей в общий учебный процесс после достижения необходимого уровня владения языком.
https://ria.ru/20250513/rosobrnadzor-2016715400.html
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общество, владислав даванков, сардана авксентьева, госдума рф, партия "новые люди", мигранты, миграция, образование, образование - общество
Общество, Владислав Даванков, Сардана Авксентьева, Госдума РФ, Партия "Новые люди", Мигранты, Миграция, Образование, Образование - Общество
В Госдуме предложили ежегодно тестировать обучающихся детей мигрантов
"Новые люди" предложили ежегодно тестировать учащихся детей мигрантов по языку
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение министру просвещения Сергею Кравцова с предложение ежегодно тестировать на знание русского языка детей мигрантов, которые уже обучаются в российских школах, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали Владислав Даванков
, Сардана Авксентьева
и Анна Скрозникова.
"Предлагаю ввести обязательное ежегодное тестирование по русскому языку для всех детей мигрантов, обучающихся в образовательных учреждениях Российской Федерации", - сказано в обращении.
В письме уточняется, что тестирование должно включать оценку навыков чтения, письма, аудирования и устной речи в объёме, соответствующем возрасту и образовательной программе учащихся.
Также, по результатам тестирования для детей мигрантов, не сдавших экзамен, предлагается предусмотреть меры поддержки, включая направление на специализированные курсы интенсивного изучения русского языка, проводимые за счет родителей детей, посещающих их.
По мнению авторов инициативы, прохождение таких курсов позволит учителям в общеобразовательных учреждениях сосредоточиться на обучении детей российских граждан, уже владеющих русским языком, что в свою очередь позволит обеспечить соблюдение образовательных стандартов и создаст условия для повторной интеграции детей в общий учебный процесс после достижения необходимого уровня владения языком.