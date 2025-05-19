https://ria.ru/20250519/mid-2017833647.html

МИД России рассказал о будущем визите Лаврова в Армению

МИД России рассказал о будущем визите Лаврова в Армению - РИА Новости, 19.05.2025

МИД России рассказал о будущем визите Лаврова в Армению

Москва рассчитывает, что визит Лаврова в Армению будет способствовать укреплению политического и межведомственного диалога между Москвой и Ереваном, сообщили в... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T14:10:00+03:00

2025-05-19T14:10:00+03:00

2025-05-19T14:10:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Москва рассчитывает, что визит Лаврова в Армению будет способствовать укреплению политического и межведомственного диалога между Москвой и Ереваном, сообщили в МИД России. "Двадцатого и двадцать первого мая министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Ереван с рабочим визитом. Запланированы его обстоятельные переговоры с Министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном, ожидаются беседы с Премьер-министром Николом Пашиняном и Президентом Ваагном Хачатуряном", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. В МИД РФ добавили, что в повестке дня – обсуждение широкого комплекса вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействия по линии евразийских интеграционных объединений, координации позиций на международных площадках, в первую очередь, в ООН. "Главы внешнеполитических ведомств предметно обменяются мнениями по проблематике региональной безопасности, включая перспективы процессов армяно-азербайджанской и армяно-турецкой нормализации", - отмечается в сообщении. В МИД России сообщили, что Лавров выступит в Российско-Армянском университете перед преподавателями и студентами филиалов российских вузов и экспертным сообществом, а также встретится с соотечественниками в Русском доме, возложит цветы к Вечному огню у могилы Неизвестного солдата и венка к Мемориалу памяти жертв геноцида армян. "В Москве рассчитывают, что визит будет способствовать укреплению политического и межведомственного диалога между Россией и Арменией, приведет к росту взаимопонимания и нахождению взаимоприемлемых развязок по вопросам, представляющим интерес для каждой из сторон", - заключается в сообщении.

https://ria.ru/20250509/armeniya-2015687237.html

https://ria.ru/20250501/armeniya-2014536151.html

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сергей лавров, арарат мирзоян, никол пашинян, армения, москва, россия, оон, в мире