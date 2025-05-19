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"Наступает все быстрее". На Западе раскрыли страшную правду о ВСУ - РИА Новости, 19.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:56 19.05.2025 (обновлено: 22:39 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/merkuris-2017814166.html
"Наступает все быстрее". На Западе раскрыли страшную правду о ВСУ
"Наступает все быстрее". На Западе раскрыли страшную правду о ВСУ - РИА Новости, 19.05.2025
"Наступает все быстрее". На Западе раскрыли страшную правду о ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены отступать, страдая от нехватки людей и снарядов, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:56:00+03:00
2025-05-19T22:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр меркурис
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены отступать, страдая от нехватки людей и снарядов, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала."Россия наступает все быстрее и быстрее, а украинские войска отступают, не в состоянии сдержать русских", — заявил он.ВСУ отчаянно перегружены, у них не хватает людей и артиллерийских снарядов, отметил аналитик.Во вторник ВС России взяли под контроль села Марьино в Сумской области и Новооленовка — в Донбассе. Кроме того, бойцы "Севера" нанесли поражение двум десантно-штурмовым бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны в районах Пролетарского, Павловки, Атинского, Рыжевки, Садков и Юнаковки в Сумской области. А на Харьковском направлении они разбили формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Бологовки и Волчанска.
https://ria.ru/20250519/svo-2017779058.html
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александр меркурис, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Александр Меркурис, В мире, Вооруженные силы Украины
"Наступает все быстрее". На Западе раскрыли страшную правду о ВСУ

Меркурис: ВСУ отступают, испытывая нехватку людей и снарядов

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены отступать, страдая от нехватки людей и снарядов, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Россия наступает все быстрее и быстрее, а украинские войска отступают, не в состоянии сдержать русских", — заявил он.
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ВСУ отчаянно перегружены, у них не хватает людей и артиллерийских снарядов, отметил аналитик.
Во вторник ВС России взяли под контроль села Марьино в Сумской области и Новооленовка — в Донбассе. Кроме того, бойцы "Севера" нанесли поражение двум десантно-штурмовым бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны в районах Пролетарского, Павловки, Атинского, Рыжевки, Садков и Юнаковки в Сумской области. А на Харьковском направлении они разбили формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Бологовки и Волчанска.
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Специальная военная операция на УкраинеАлександр МеркурисВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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