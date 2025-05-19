https://ria.ru/20250519/merkuris-2017814166.html
"Наступает все быстрее". На Западе раскрыли страшную правду о ВСУ
"Наступает все быстрее". На Западе раскрыли страшную правду о ВСУ - РИА Новости, 19.05.2025
"Наступает все быстрее". На Западе раскрыли страшную правду о ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены отступать, страдая от нехватки людей и снарядов, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:56:00+03:00
2025-05-19T12:56:00+03:00
2025-05-19T22:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр меркурис
в мире
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972918289_0:62:2701:1581_1920x0_80_0_0_3c27b3c9412f29a2351c47f8d63aad0e.jpg
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены отступать, страдая от нехватки людей и снарядов, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала."Россия наступает все быстрее и быстрее, а украинские войска отступают, не в состоянии сдержать русских", — заявил он.ВСУ отчаянно перегружены, у них не хватает людей и артиллерийских снарядов, отметил аналитик.Во вторник ВС России взяли под контроль села Марьино в Сумской области и Новооленовка — в Донбассе. Кроме того, бойцы "Севера" нанесли поражение двум десантно-штурмовым бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны в районах Пролетарского, Павловки, Атинского, Рыжевки, Садков и Юнаковки в Сумской области. А на Харьковском направлении они разбили формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Бологовки и Волчанска.
https://ria.ru/20250519/svo-2017779058.html
https://ria.ru/20250519/khristoforu-2017788595.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972918289_87:0:2487:1800_1920x0_80_0_0_15296c25e466a18075f3377831e64d83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр меркурис, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Александр Меркурис, В мире, Вооруженные силы Украины
"Наступает все быстрее". На Западе раскрыли страшную правду о ВСУ
Меркурис: ВСУ отступают, испытывая нехватку людей и снарядов