https://ria.ru/20250519/merkuris-2017814166.html

"Наступает все быстрее". На Западе раскрыли страшную правду о ВСУ

"Наступает все быстрее". На Западе раскрыли страшную правду о ВСУ - РИА Новости, 19.05.2025

"Наступает все быстрее". На Западе раскрыли страшную правду о ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены отступать, страдая от нехватки людей и снарядов, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T12:56:00+03:00

2025-05-19T12:56:00+03:00

2025-05-19T22:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

александр меркурис

в мире

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены отступать, страдая от нехватки людей и снарядов, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала."Россия наступает все быстрее и быстрее, а украинские войска отступают, не в состоянии сдержать русских", — заявил он.ВСУ отчаянно перегружены, у них не хватает людей и артиллерийских снарядов, отметил аналитик.Во вторник ВС России взяли под контроль села Марьино в Сумской области и Новооленовка — в Донбассе. Кроме того, бойцы "Севера" нанесли поражение двум десантно-штурмовым бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны в районах Пролетарского, Павловки, Атинского, Рыжевки, Садков и Юнаковки в Сумской области. А на Харьковском направлении они разбили формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Бологовки и Волчанска.

https://ria.ru/20250519/svo-2017779058.html

https://ria.ru/20250519/khristoforu-2017788595.html

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александр меркурис, в мире, вооруженные силы украины