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Магаданские рыбаки выловят в этом году десять тысяч тонн лосося - РИА Новости, 19.05.2025
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06:21 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/losos-2017754366.html
Магаданские рыбаки выловят в этом году десять тысяч тонн лосося
Магаданские рыбаки выловят в этом году десять тысяч тонн лосося - РИА Новости, 19.05.2025
Магаданские рыбаки выловят в этом году десять тысяч тонн лосося
Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб разрешила магаданским рыбакам выловить в этом году 10 тысяч тонн лосося, что на 6 тысяч меньше, чем за... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T06:21:00+03:00
2025-05-19T06:21:00+03:00
экономика
магаданская область
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МАГАДАН, 19 мая - РИА Новости. Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб разрешила магаданским рыбакам выловить в этом году 10 тысяч тонн лосося, что на 6 тысяч меньше, чем за аналогичный нечетный урожайный 2023 год, сообщает правительство региона. В 2023 году, в урожайный пик колебаний численности для Магаданской области, общий вылов по всем направлениям составил более 15 тысяч тонн, или 90% от выделенных на область объемов. Тогда зафиксировали наибольший за последние 20 лет объем вылова; 2024 год считается неурожайным по подходам горбуши, но ее подходы оказались выше ожидаемых. Тогда рыбаки освоили лимит на вылов 9,2 тонны лосося. "Ожидается, что в этом году магаданские рыбаки смогут выловить около десяти тысяч тонн тихоокеанского лосося, что на шесть тысяч тонн меньше по сравнению со схожим по урожайности 2023 годом", - говорится в сообщении. Поясняется, что прогноз вылова в Дальневосточном хозяйственном бассейне на 2025 год составляет лишь 312 тысяч тонн. Это количество значительно ниже добычи за последние три года и сравнимо с уловом 2022 и 2024 годов. Снижение показателей связывают с ухудшением выживаемости рыбы, вызванным продолжающимся глобальным потеплением.
https://ria.ru/20250419/postavki-2012228602.html
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экономика, магаданская область
Экономика, Магаданская область
Магаданские рыбаки выловят в этом году десять тысяч тонн лосося

Магаданским рыбакам разрешили выловить десять тысяч тонн лосося в 2025 году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛосось
Лосось - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МАГАДАН, 19 мая - РИА Новости. Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб разрешила магаданским рыбакам выловить в этом году 10 тысяч тонн лосося, что на 6 тысяч меньше, чем за аналогичный нечетный урожайный 2023 год, сообщает правительство региона.
В 2023 году, в урожайный пик колебаний численности для Магаданской области, общий вылов по всем направлениям составил более 15 тысяч тонн, или 90% от выделенных на область объемов. Тогда зафиксировали наибольший за последние 20 лет объем вылова; 2024 год считается неурожайным по подходам горбуши, но ее подходы оказались выше ожидаемых. Тогда рыбаки освоили лимит на вылов 9,2 тонны лосося.
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"Ожидается, что в этом году магаданские рыбаки смогут выловить около десяти тысяч тонн тихоокеанского лосося, что на шесть тысяч тонн меньше по сравнению со схожим по урожайности 2023 годом", - говорится в сообщении.
Поясняется, что прогноз вылова в Дальневосточном хозяйственном бассейне на 2025 год составляет лишь 312 тысяч тонн. Это количество значительно ниже добычи за последние три года и сравнимо с уловом 2022 и 2024 годов. Снижение показателей связывают с ухудшением выживаемости рыбы, вызванным продолжающимся глобальным потеплением.
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