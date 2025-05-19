https://ria.ru/20250519/losos-2017754366.html
Магаданские рыбаки выловят в этом году десять тысяч тонн лосося
Магаданские рыбаки выловят в этом году десять тысяч тонн лосося - РИА Новости, 19.05.2025
Магаданские рыбаки выловят в этом году десять тысяч тонн лосося
Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб разрешила магаданским рыбакам выловить в этом году 10 тысяч тонн лосося, что на 6 тысяч меньше, чем за... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T06:21:00+03:00
2025-05-19T06:21:00+03:00
2025-05-19T06:21:00+03:00
экономика
магаданская область
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МАГАДАН, 19 мая - РИА Новости. Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб разрешила магаданским рыбакам выловить в этом году 10 тысяч тонн лосося, что на 6 тысяч меньше, чем за аналогичный нечетный урожайный 2023 год, сообщает правительство региона. В 2023 году, в урожайный пик колебаний численности для Магаданской области, общий вылов по всем направлениям составил более 15 тысяч тонн, или 90% от выделенных на область объемов. Тогда зафиксировали наибольший за последние 20 лет объем вылова; 2024 год считается неурожайным по подходам горбуши, но ее подходы оказались выше ожидаемых. Тогда рыбаки освоили лимит на вылов 9,2 тонны лосося. "Ожидается, что в этом году магаданские рыбаки смогут выловить около десяти тысяч тонн тихоокеанского лосося, что на шесть тысяч тонн меньше по сравнению со схожим по урожайности 2023 годом", - говорится в сообщении. Поясняется, что прогноз вылова в Дальневосточном хозяйственном бассейне на 2025 год составляет лишь 312 тысяч тонн. Это количество значительно ниже добычи за последние три года и сравнимо с уловом 2022 и 2024 годов. Снижение показателей связывают с ухудшением выживаемости рыбы, вызванным продолжающимся глобальным потеплением.
https://ria.ru/20250419/postavki-2012228602.html
https://ria.ru/20241010/ryba-1977361818.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, магаданская область
Экономика, Магаданская область
Магаданские рыбаки выловят в этом году десять тысяч тонн лосося
Магаданским рыбакам разрешили выловить десять тысяч тонн лосося в 2025 году
МАГАДАН, 19 мая - РИА Новости. Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб разрешила магаданским рыбакам выловить в этом году 10 тысяч тонн лосося, что на 6 тысяч меньше, чем за аналогичный нечетный урожайный 2023 год, сообщает правительство региона.
В 2023 году, в урожайный пик колебаний численности для Магаданской области
, общий вылов по всем направлениям составил более 15 тысяч тонн, или 90% от выделенных на область объемов. Тогда зафиксировали наибольший за последние 20 лет объем вылова; 2024 год считается неурожайным по подходам горбуши, но ее подходы оказались выше ожидаемых. Тогда рыбаки освоили лимит на вылов 9,2 тонны лосося.
"Ожидается, что в этом году магаданские рыбаки смогут выловить около десяти тысяч тонн тихоокеанского лосося, что на шесть тысяч тонн меньше по сравнению со схожим по урожайности 2023 годом", - говорится в сообщении.
Поясняется, что прогноз вылова в Дальневосточном хозяйственном бассейне на 2025 год составляет лишь 312 тысяч тонн. Это количество значительно ниже добычи за последние три года и сравнимо с уловом 2022 и 2024 годов. Снижение показателей связывают с ухудшением выживаемости рыбы, вызванным продолжающимся глобальным потеплением.