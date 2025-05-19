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В Подмосковье проверят работу служб из-за неоказания помощи сбитому лосенку
В Подмосковье проверят работу служб из-за неоказания помощи сбитому лосенку - РИА Новости, 19.05.2025
В Подмосковье проверят работу служб из-за неоказания помощи сбитому лосенку
Прокуратура проверит работу ответственных служб в связи с неоказанием своевременной помощи лосю, сбитому в Подмосковье, примет меры, сообщила прокуратура... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T23:02:00+03:00
2025-05-19T23:02:00+03:00
2025-05-19T23:02:00+03:00
происшествия
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истринский район
московский зоопарк
светлана акулова
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Прокуратура проверит работу ответственных служб в связи с неоказанием своевременной помощи лосю, сбитому в Подмосковье, примет меры, сообщила прокуратура Московской области в Telegram-канале. В понедельник генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила, что в Подмосковье на седьмом километре автодороги "ММК" Павловская Слобода – Нахабино был ранен лось. Акулова подчеркнула, что, несмотря на своевременное обращение граждан в экстренные службы через систему 112 и оформление ДТП с участием сотрудников ГИБДД Истринского района, животное более суток не получает квалифицированной помощи. Она отметила, что обратилась к правоохранительным органам Московской области и министерству экологии и природопользования региона с требованием организовать помощь раненому лосю, обеспечив его спасение или, в случае невозможности лечения, гуманный исход. Подмосковные полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП. "Прокуратура проверит работу ответственных служб в связи с неоказанием своевременной помощи животному, пострадавшему в результате ДТП в Истринском городском округе", - говорится в сообщении.
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Происшествия, Московская область (Подмосковье), Истринский район, Московский зоопарк, Светлана Акулова, ДТП, Россия
В Подмосковье проверят работу служб из-за неоказания помощи сбитому лосенку
Прокуратура проведет проверку из-за неоказания помощи сбитому под Истрой лосю