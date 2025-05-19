https://ria.ru/20250519/losenok-2017956308.html

В Подмосковье проверят работу служб из-за неоказания помощи сбитому лосенку

В Подмосковье проверят работу служб из-за неоказания помощи сбитому лосенку - РИА Новости, 19.05.2025

В Подмосковье проверят работу служб из-за неоказания помощи сбитому лосенку

Прокуратура проверит работу ответственных служб в связи с неоказанием своевременной помощи лосю, сбитому в Подмосковье, примет меры, сообщила прокуратура... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T23:02:00+03:00

2025-05-19T23:02:00+03:00

2025-05-19T23:02:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

истринский район

московский зоопарк

светлана акулова

дтп

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Прокуратура проверит работу ответственных служб в связи с неоказанием своевременной помощи лосю, сбитому в Подмосковье, примет меры, сообщила прокуратура Московской области в Telegram-канале. В понедельник генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила, что в Подмосковье на седьмом километре автодороги "ММК" Павловская Слобода – Нахабино был ранен лось. Акулова подчеркнула, что, несмотря на своевременное обращение граждан в экстренные службы через систему 112 и оформление ДТП с участием сотрудников ГИБДД Истринского района, животное более суток не получает квалифицированной помощи. Она отметила, что обратилась к правоохранительным органам Московской области и министерству экологии и природопользования региона с требованием организовать помощь раненому лосю, обеспечив его спасение или, в случае невозможности лечения, гуманный исход. Подмосковные полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП. "Прокуратура проверит работу ответственных служб в связи с неоказанием своевременной помощи животному, пострадавшему в результате ДТП в Истринском городском округе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250519/losenok-2017955745.html

московская область (подмосковье)

истринский район

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), истринский район, московский зоопарк, светлана акулова, дтп, россия