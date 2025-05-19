https://ria.ru/20250519/losenok-2017935299.html

После ДТП с лосенком в Подмосковье начали проверку

После ДТП с лосенком в Подмосковье начали проверку - РИА Новости, 19.05.2025

После ДТП с лосенком в Подмосковье начали проверку

Водитель в городском округе Истра Московской области сбил лосенка, полицейские проводят проверку, сообщила подмосковная полиция в Тelegram-канале. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T20:21:00+03:00

2025-05-19T20:21:00+03:00

2025-05-19T20:27:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

истринский район

светлана акулова

московский зоопарк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Водитель в городском округе Истра Московской области сбил лосенка, полицейские проводят проверку, сообщила подмосковная полиция в Тelegram-канале. В понедельник генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила, что в Подмосковье был ранен лось. Акулова подчеркнула, что, несмотря на своевременное обращение граждан в экстренные службы через систему 112 и оформление ДТП с участием сотрудников ГИБДД Истринского района, животное более суток не получает квалифицированной помощи. Она отметила, что обратилась к правоохранительным органам Московской области и министерству экологии и природопользования региона с требованием организовать помощь раненому лосю, обеспечив его спасение или, в случае невозможности лечения, гуманный исход. "Подмосковные полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП в городском округе Истра, в котором пострадало животное. 18 мая примерно в 20.20 мск на седьмом километре автодороги "ММК - Павловская Слобода - Нахабино" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1947 года рождения, управляя автомобилем "Субару", совершил наезд на лося", - говорится в сообщении ведомства. Подмосковная полиция уточнила, что в результате дорожно-транспортного происшествия животное получило телесные повреждения. "Информация о раненом животном была доведена до сотрудников охотничьего надзора, ветеринарной станции и местного егеря. Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке", - добавило ведомство. Прокуратура Московской области, в свою очередь, сообщила, что проверит работу ответственных служб в связи с неоказанием своевременной помощи животному, пострадавшему в результате ДТП.

https://ria.ru/20250518/losenok-2017675883.html

https://ria.ru/20250517/izyubr-2017568735.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), истринский район, светлана акулова, московский зоопарк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)