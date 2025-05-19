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После ДТП с лосенком в Подмосковье начали проверку - РИА Новости, 19.05.2025
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20:21 19.05.2025 (обновлено: 20:27 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/losenok-2017935299.html
После ДТП с лосенком в Подмосковье начали проверку
После ДТП с лосенком в Подмосковье начали проверку - РИА Новости, 19.05.2025
После ДТП с лосенком в Подмосковье начали проверку
Водитель в городском округе Истра Московской области сбил лосенка, полицейские проводят проверку, сообщила подмосковная полиция в Тelegram-канале. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T20:21:00+03:00
2025-05-19T20:27:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
истринский район
светлана акулова
московский зоопарк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Водитель в городском округе Истра Московской области сбил лосенка, полицейские проводят проверку, сообщила подмосковная полиция в Тelegram-канале. В понедельник генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила, что в Подмосковье был ранен лось. Акулова подчеркнула, что, несмотря на своевременное обращение граждан в экстренные службы через систему 112 и оформление ДТП с участием сотрудников ГИБДД Истринского района, животное более суток не получает квалифицированной помощи. Она отметила, что обратилась к правоохранительным органам Московской области и министерству экологии и природопользования региона с требованием организовать помощь раненому лосю, обеспечив его спасение или, в случае невозможности лечения, гуманный исход. "Подмосковные полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП в городском округе Истра, в котором пострадало животное. 18 мая примерно в 20.20 мск на седьмом километре автодороги "ММК - Павловская Слобода - Нахабино" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1947 года рождения, управляя автомобилем "Субару", совершил наезд на лося", - говорится в сообщении ведомства. Подмосковная полиция уточнила, что в результате дорожно-транспортного происшествия животное получило телесные повреждения. "Информация о раненом животном была доведена до сотрудников охотничьего надзора, ветеринарной станции и местного егеря. Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке", - добавило ведомство. Прокуратура Московской области, в свою очередь, сообщила, что проверит работу ответственных служб в связи с неоказанием своевременной помощи животному, пострадавшему в результате ДТП.
https://ria.ru/20250518/losenok-2017675883.html
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московская область (подмосковье)
истринский район
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происшествия, московская область (подмосковье), истринский район, светлана акулова, московский зоопарк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Истринский район, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
После ДТП с лосенком в Подмосковье начали проверку

Полиция проводит проверку после ДТП с лосенком в Истринском районе

© Фото : Подмосковная полиция/TelegramЛосенок, сбитый вблизи коттеджного поселка в Истринском районе Московской области
Лосенок, сбитый вблизи коттеджного поселка в Истринском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : Подмосковная полиция/Telegram
Лосенок, сбитый вблизи коттеджного поселка в Истринском районе Московской области
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Водитель в городском округе Истра Московской области сбил лосенка, полицейские проводят проверку, сообщила подмосковная полиция в Тelegram-канале.
В понедельник генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила, что в Подмосковье был ранен лось. Акулова подчеркнула, что, несмотря на своевременное обращение граждан в экстренные службы через систему 112 и оформление ДТП с участием сотрудников ГИБДД Истринского района, животное более суток не получает квалифицированной помощи. Она отметила, что обратилась к правоохранительным органам Московской области и министерству экологии и природопользования региона с требованием организовать помощь раненому лосю, обеспечив его спасение или, в случае невозможности лечения, гуманный исход.
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18 мая, 13:11
"Подмосковные полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП в городском округе Истра, в котором пострадало животное. 18 мая примерно в 20.20 мск на седьмом километре автодороги "ММК - Павловская Слобода - Нахабино" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1947 года рождения, управляя автомобилем "Субару", совершил наезд на лося", - говорится в сообщении ведомства.
Подмосковная полиция уточнила, что в результате дорожно-транспортного происшествия животное получило телесные повреждения.
"Информация о раненом животном была доведена до сотрудников охотничьего надзора, ветеринарной станции и местного егеря. Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке", - добавило ведомство.
Прокуратура Московской области, в свою очередь, сообщила, что проверит работу ответственных служб в связи с неоказанием своевременной помощи животному, пострадавшему в результате ДТП.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Истринский районСветлана АкуловаМосковский зоопаркМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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