После ДТП с лосенком в Подмосковье начали проверку
Полиция проводит проверку после ДТП с лосенком в Истринском районе
© Фото : Подмосковная полиция/TelegramЛосенок, сбитый вблизи коттеджного поселка в Истринском районе Московской области
Лосенок, сбитый вблизи коттеджного поселка в Истринском районе Московской области
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Водитель в городском округе Истра Московской области сбил лосенка, полицейские проводят проверку, сообщила подмосковная полиция в Тelegram-канале.
В понедельник генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила, что в Подмосковье был ранен лось. Акулова подчеркнула, что, несмотря на своевременное обращение граждан в экстренные службы через систему 112 и оформление ДТП с участием сотрудников ГИБДД Истринского района, животное более суток не получает квалифицированной помощи. Она отметила, что обратилась к правоохранительным органам Московской области и министерству экологии и природопользования региона с требованием организовать помощь раненому лосю, обеспечив его спасение или, в случае невозможности лечения, гуманный исход.
"Подмосковные полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП в городском округе Истра, в котором пострадало животное. 18 мая примерно в 20.20 мск на седьмом километре автодороги "ММК - Павловская Слобода - Нахабино" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1947 года рождения, управляя автомобилем "Субару", совершил наезд на лося", - говорится в сообщении ведомства.
Подмосковная полиция уточнила, что в результате дорожно-транспортного происшествия животное получило телесные повреждения.
"Информация о раненом животном была доведена до сотрудников охотничьего надзора, ветеринарной станции и местного егеря. Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке", - добавило ведомство.
Прокуратура Московской области, в свою очередь, сообщила, что проверит работу ответственных служб в связи с неоказанием своевременной помощи животному, пострадавшему в результате ДТП.