https://ria.ru/20250519/los-2017910396.html

В Подмосковье нашли раненого лося, не получающего помощь больше суток

В Подмосковье нашли раненого лося, не получающего помощь больше суток - РИА Новости, 19.05.2025

В Подмосковье нашли раненого лося, не получающего помощь больше суток

В Истринском районе Подмосковья нашли раненого лося, животное не получает помощь больше суток, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T18:02:00+03:00

2025-05-19T18:02:00+03:00

2025-05-19T18:28:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

истринский район

светлана акулова

московский зоопарк

гибдд мвд рф

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В Истринском районе Подмосковья нашли раненого лося, животное не получает помощь больше суток, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в Telegram-канале."Поступила информация о критической ситуации, сложившейся в Истринском районе Московской области: 18 мая, около 20:10, вблизи коттеджного поселка Княжье Озеро был сбит лось. Несмотря на своевременное обращение граждан в экстренные службы через систему 112 и оформление ДТП с участием сотрудников ГИБДД Истринского района, животное уже более суток не получает квалифицированной помощи", — написала она.Акулова обратилась к правоохранительным органам, а также Министерству экологии и природопользования региона с требованием помочь раненому лосю, обеспечив его спасение, а если лечение невозможно, то гуманный исход."Особую тревогу вызывает полное отсутствие оперативного реагирования со стороны ответственных служб, а также явная несогласованность в действиях между различными ведомствами, включая ГИБДД, егерей и охотничий надзор. Ситуация усугубляется тем, что подобные случаи в Истринском районе носят систематический характер: ежегодно фиксируется до 15 наездов на лосей, многие из которых заканчиваются гибелью животных", — подчеркнула гендиректор зоопарка. По ее словам, она направила данные о случившемся в Росприроднадзор, откуда их должны передать в компетентные региональные органы.

https://ria.ru/20250518/losenok-2017675883.html

https://ria.ru/20250314/los-2004911017.html

московская область (подмосковье)

истринский район

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происшествия, московская область (подмосковье), истринский район, светлана акулова, московский зоопарк, гибдд мвд рф, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)