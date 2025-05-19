https://ria.ru/20250519/los-2017910396.html
В Подмосковье нашли раненого лося, не получающего помощь больше суток
В Подмосковье нашли раненого лося, не получающего помощь больше суток - РИА Новости, 19.05.2025
В Подмосковье нашли раненого лося, не получающего помощь больше суток
В Истринском районе Подмосковья нашли раненого лося, животное не получает помощь больше суток, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T18:02:00+03:00
2025-05-19T18:02:00+03:00
2025-05-19T18:28:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
истринский район
светлана акулова
московский зоопарк
гибдд мвд рф
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В Истринском районе Подмосковья нашли раненого лося, животное не получает помощь больше суток, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в Telegram-канале."Поступила информация о критической ситуации, сложившейся в Истринском районе Московской области: 18 мая, около 20:10, вблизи коттеджного поселка Княжье Озеро был сбит лось. Несмотря на своевременное обращение граждан в экстренные службы через систему 112 и оформление ДТП с участием сотрудников ГИБДД Истринского района, животное уже более суток не получает квалифицированной помощи", — написала она.Акулова обратилась к правоохранительным органам, а также Министерству экологии и природопользования региона с требованием помочь раненому лосю, обеспечив его спасение, а если лечение невозможно, то гуманный исход."Особую тревогу вызывает полное отсутствие оперативного реагирования со стороны ответственных служб, а также явная несогласованность в действиях между различными ведомствами, включая ГИБДД, егерей и охотничий надзор. Ситуация усугубляется тем, что подобные случаи в Истринском районе носят систематический характер: ежегодно фиксируется до 15 наездов на лосей, многие из которых заканчиваются гибелью животных", — подчеркнула гендиректор зоопарка. По ее словам, она направила данные о случившемся в Росприроднадзор, откуда их должны передать в компетентные региональные органы.
https://ria.ru/20250518/losenok-2017675883.html
https://ria.ru/20250314/los-2004911017.html
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происшествия, московская область (подмосковье), истринский район, светлана акулова, московский зоопарк, гибдд мвд рф, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Истринский район, Светлана Акулова, Московский зоопарк, ГИБДД МВД РФ, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
В Подмосковье нашли раненого лося, не получающего помощь больше суток
Акулова: в Подмосковье нашли раненого лося, не получающего помощь больше суток