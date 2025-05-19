В Ливии заработает комитет по перемирию
Миссия ООН и президентский совет Ливии учредили комитет по перемирию
© AP Photo / Hazem AhmedЛивия
© AP Photo / Hazem Ahmed
Ливия. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) и ливийский президентский совет учредили комитет по перемирию, призванный содействовать установлению постоянного прекращения огня в стране, сообщила МООНПЛ в соцсети Х.
"Президентский совет и МООНПЛ учредили комитет по перемирию, основываясь на хрупком мире, достигнутом на этой неделе. Комитет, первое заседание которого состоялось сегодня, призван содействовать установлению постоянного прекращения огня с акцентом на защиту всех гражданских лиц и согласовать меры безопасности для Триполи", - говорится в заявлении миссии.
Вечером 12 мая глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли был убит в Триполи, в ряде районов на юге города была слышна стрельба, произошли вооруженные столкновения. По информации ливийских СМИ, аль-Кикли был застрелен в штабе 444-й бригады военного округа Триполи, входящей в состав минобороны Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии. По данным медиков, в результате вооруженных столкновений в ливийской столице погибли шесть человек.
На следующий день министерство внутренних дел ПНЕ Ливии сообщало, что обстановка в Триполи стабилизировалась. Ливийская газета Al Wasat позднее информировала, что в ночь на среду в ряде районов Триполи возобновились столкновения между силами, лояльными президентскому совету, с одной стороны, и министерству обороны ПНЕ - с другой.
Позже 14 мая стороны конфликта договорились о перемирии, соглашение о прекращении огня в Триполи вступило в силу, нейтральные силы развернуты в ряде мест. Тем не менее протесты и столкновения продолжились.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
В Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палатой представителей страны - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.