https://ria.ru/20250519/livija-2017740765.html

В Ливии заработает комитет по перемирию

В Ливии заработает комитет по перемирию - РИА Новости, 19.05.2025

В Ливии заработает комитет по перемирию

Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) и ливийский президентский совет учредили комитет по перемирию, призванный содействовать установлению постоянного... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T01:05:00+03:00

2025-05-19T01:05:00+03:00

2025-05-19T01:05:00+03:00

в мире

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женева (город)

муаммар каддафи

халифа хафтар

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) и ливийский президентский совет учредили комитет по перемирию, призванный содействовать установлению постоянного прекращения огня в стране, сообщила МООНПЛ в соцсети Х. "Президентский совет и МООНПЛ учредили комитет по перемирию, основываясь на хрупком мире, достигнутом на этой неделе. Комитет, первое заседание которого состоялось сегодня, призван содействовать установлению постоянного прекращения огня с акцентом на защиту всех гражданских лиц и согласовать меры безопасности для Триполи", - говорится в заявлении миссии. Вечером 12 мая глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли был убит в Триполи, в ряде районов на юге города была слышна стрельба, произошли вооруженные столкновения. По информации ливийских СМИ, аль-Кикли был застрелен в штабе 444-й бригады военного округа Триполи, входящей в состав минобороны Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии. По данным медиков, в результате вооруженных столкновений в ливийской столице погибли шесть человек. На следующий день министерство внутренних дел ПНЕ Ливии сообщало, что обстановка в Триполи стабилизировалась. Ливийская газета Al Wasat позднее информировала, что в ночь на среду в ряде районов Триполи возобновились столкновения между силами, лояльными президентскому совету, с одной стороны, и министерству обороны ПНЕ - с другой. Позже 14 мая стороны конфликта договорились о перемирии, соглашение о прекращении огня в Триполи вступило в силу, нейтральные силы развернуты в ряде мест. Тем не менее протесты и столкновения продолжились. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены. В Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палатой представителей страны - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.

https://ria.ru/20250513/tripoli-2016595588.html

https://ria.ru/20250517/lag-2017630906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, триполи, ливия, женева (город), муаммар каддафи, халифа хафтар, оон