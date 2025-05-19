https://ria.ru/20250519/litva-2017864349.html

Литва подала в суд ООН иск против Белоруссии

Литва подала в суд ООН иск против Белоруссии - РИА Новости, 19.05.2025

Литва подала в суд ООН иск против Белоруссии

Вильнюс подал иск в Международный суд ООН в Гааге против Минска за якобы организацию ввоза мигрантов в Литву, сообщает МИД прибалтийской республики. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T15:55:00+03:00

2025-05-19T15:55:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вильнюс подал иск в Международный суд ООН в Гааге против Минска за якобы организацию ввоза мигрантов в Литву, сообщает МИД прибалтийской республики. "Правительство Литвы сегодня подало иск против Белоруссии в Международный суд ООН... за организацию масштабного ввоза мигрантов в Литву. Дело связано с нарушениями обязательств государств в соответствии с Протоколом ООН о незаконном ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. Литовская сторона утверждает, что власти Белоруссии якобы намеренно организовали приток мигрантов и сопровождали их до литовской границы. В заявлении говорится, что Литва требует также "полную компенсацию ущерба, включая затраты на строительство пограничного заграждения". Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.

https://ria.ru/20250105/migrant-1992584997.html

https://ria.ru/20250104/polsha-1992488283.html

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в мире, здоровье - общество, литва, белоруссия, минск, оон, евросоюз