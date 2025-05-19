https://ria.ru/20250519/kurskaya-2017869469.html

В Курской области мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ

В Курской области мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 19.05.2025

В Курской области мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ

Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника в деревне Кекино Глушковского района, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T16:06:00+03:00

2025-05-19T16:06:00+03:00

2025-05-19T16:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

глушковский район

вооруженные силы украины

курская область

происшествия

александр хинштейн

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КУРСК, 19 мая — РИА Новости. Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника в деревне Кекино Глушковского района, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале."В результате удара пострадал мирный житель — 54-летний мужчина. После обстрела он почувствовал ухудшение состояния и обратился к врачам. У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, акубаротравма, осколочные ранения головы и шеи", — написал руководитель региона. Уточняется, что в ближайшее время пострадавшего доставят в Курскую областную больницу."Желаю скорейшего выздоровления! Уверен, наши врачи сделают для этого все возможное!" — добавил Хинштейн. Ранее в понедельник врио губернатора сообщил, что украинский FPV-дрон атаковал два автомобиля, принадлежащих местному жителю. В результате одна из машин оказалась полностью уничтожена, а вторая — посечена осколками.После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. В регионе действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250519/spetsoperatsiya-2017750703.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

глушковский район, вооруженные силы украины, курская область, происшествия, александр хинштейн