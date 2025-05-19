https://ria.ru/20250519/kurskaya-2017869469.html
В Курской области мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ
В Курской области мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 19.05.2025
В Курской области мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ
Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника в деревне Кекино Глушковского района, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T16:06:00+03:00
2025-05-19T16:06:00+03:00
2025-05-19T16:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
глушковский район
вооруженные силы украины
курская область
происшествия
александр хинштейн
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КУРСК, 19 мая — РИА Новости. Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника в деревне Кекино Глушковского района, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале."В результате удара пострадал мирный житель — 54-летний мужчина. После обстрела он почувствовал ухудшение состояния и обратился к врачам. У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, акубаротравма, осколочные ранения головы и шеи", — написал руководитель региона. Уточняется, что в ближайшее время пострадавшего доставят в Курскую областную больницу."Желаю скорейшего выздоровления! Уверен, наши врачи сделают для этого все возможное!" — добавил Хинштейн. Ранее в понедельник врио губернатора сообщил, что украинский FPV-дрон атаковал два автомобиля, принадлежащих местному жителю. В результате одна из машин оказалась полностью уничтожена, а вторая — посечена осколками.После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. В регионе действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250519/spetsoperatsiya-2017750703.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
глушковский район, вооруженные силы украины, курская область, происшествия, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Глушковский район, Вооруженные силы Украины, Курская область, Происшествия, Александр Хинштейн
В Курской области мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ
Хинштейн: мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ в деревне Кекино