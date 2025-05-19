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Предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе" продлили срок ареста - РИА Новости, 19.05.2025
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13:15 19.05.2025 (обновлено: 13:44 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/krokus-2017818585.html
Предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе" продлили срок ареста
Предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе" продлили срок ареста - РИА Новости, 19.05.2025
Предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе" продлили срок ареста
Мосгорсуд продлил срок ареста предполагаемым исполнителям теракта в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T13:15:00+03:00
2025-05-19T13:44:00+03:00
крокус
происшествия
красногорск
московский городской суд
крокус сити холл
коммерческая недвижимость
теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Мосгорсуд продлил срок ареста предполагаемым исполнителям теракта в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Московского городского суда удовлетворено ходатайство следствия и продлен срок содержания под стражей в отношении Фаридуни Шамсидина, Рачабализоды Саидакрами Муродали, Мирзоева Далерджона Баротовича, Файзова Мухаммадсобира Зокирчоновича на срок 3 месяца 28 суток", - рассказали в суде.Судебное заседание проходило в закрытом режиме, подчеркнули там.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы.
https://ria.ru/20250417/krokus-2011722432.html
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крокус, происшествия, красногорск, московский городской суд, крокус сити холл, коммерческая недвижимость, теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
Крокус, Происшествия, Красногорск, Московский городской суд, Крокус Сити Холл, Коммерческая недвижимость, Теракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik
Предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе" продлили срок ареста

Суд продлил срок ареста предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСгоревшее здание "Крокус Сити Холла"
Сгоревшее здание Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сгоревшее здание "Крокус Сити Холла"
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Мосгорсуд продлил срок ареста предполагаемым исполнителям теракта в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Московского городского суда удовлетворено ходатайство следствия и продлен срок содержания под стражей в отношении Фаридуни Шамсидина, Рачабализоды Саидакрами Муродали, Мирзоева Далерджона Баротовича, Файзова Мухаммадсобира Зокирчоновича на срок 3 месяца 28 суток", - рассказали в суде.
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Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы.
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