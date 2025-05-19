https://ria.ru/20250519/kreml-2017919737.html

В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и Трампа

В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 19.05.2025

В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и Трампа

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа идет в настоящее время, сообщил автор программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин со... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T18:43:00+03:00

2025-05-19T18:43:00+03:00

2025-05-19T18:43:00+03:00

политика

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сша

стамбул

владимир путин

дональд трамп

павел зарубин

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа идет в настоящее время, сообщил автор программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Трамп 17 мая заявил, что 19 мая планирует провести телефонный разговор с Путиным. Песков ранее рассказал, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с американским лидером, назвав разговор важным на фоне прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины. "Песков только что на мой вопрос, идет ли в этот момент телефонный разговор Путина и Трампа, подтвердил, что разговор идет", - сказал Зарубин.

https://ria.ru/20250519/ukraina-2017894379.html

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политика, россия, сша, стамбул, владимир путин, дональд трамп, павел зарубин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025