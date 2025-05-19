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В Приморье начали проверку из-за видео с краном, катавшим человека - РИА Новости, 19.05.2025
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10:46 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/kran-2017782802.html
В Приморье начали проверку из-за видео с краном, катавшим человека
В Приморье начали проверку из-за видео с краном, катавшим человека - РИА Новости, 19.05.2025
В Приморье начали проверку из-за видео с краном, катавшим человека
Прокуратура проводит проверку по факту нарушения правил эксплуатации строительной техники в посёлке Соловей Ключ под Владивостоком, где крановщик на крюке крана РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T10:46:00+03:00
2025-05-19T10:46:00+03:00
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту нарушения правил эксплуатации строительной техники в посёлке Соловей Ключ под Владивостоком, где крановщик на крюке крана катал деревянный поддон с человеком, сообщает прокуратура Приморья. В Telegram-каналах широко разошлось видео, на котором строительный кран, стоящий в частном секторе, поднял на крюке на высоту около двух-трех десятков метров деревянный поддон с лежащим на нем человеком. Со ссылкой на местных жителей в соцсетях сообщается, что дело происходит в посёлке Соловей Ключ, там рабочие якобы постоянно шумят и общаются друг с другом матами в громкоговоритель. Отмечается, что на этот раз они устроили коллеге "крылатые качели". "В средствах массовой информации размещено видео, свидетельствующее о вопиющем нарушении правил безопасности при использовании строительной техники в районе улицы Уютной, 15. Прокуратура установит обстоятельства инцидента, собственника техники и земельного участка", - говорится в сообщении. Ведомство также даст оценку действиям всех причастных лиц.
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
В Приморье начали проверку из-за видео с краном, катавшим человека

Под Владивостоком крановщик катал на крюке деревянный поддон с человеком

© Прокуратура Приморского края/TelegramМужчина на крюке строительного крана в поселке Соловей Ключ
Мужчина на крюке строительного крана в поселке Соловей Ключ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Прокуратура Приморского края/Telegram
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту нарушения правил эксплуатации строительной техники в посёлке Соловей Ключ под Владивостоком, где крановщик на крюке крана катал деревянный поддон с человеком, сообщает прокуратура Приморья.
В Telegram-каналах широко разошлось видео, на котором строительный кран, стоящий в частном секторе, поднял на крюке на высоту около двух-трех десятков метров деревянный поддон с лежащим на нем человеком. Со ссылкой на местных жителей в соцсетях сообщается, что дело происходит в посёлке Соловей Ключ, там рабочие якобы постоянно шумят и общаются друг с другом матами в громкоговоритель. Отмечается, что на этот раз они устроили коллеге "крылатые качели".
"В средствах массовой информации размещено видео, свидетельствующее о вопиющем нарушении правил безопасности при использовании строительной техники в районе улицы Уютной, 15. Прокуратура установит обстоятельства инцидента, собственника техники и земельного участка", - говорится в сообщении.
Ведомство также даст оценку действиям всех причастных лиц.
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