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Приморец ранил из травматического оружия подростка - РИА Новости, 19.05.2025
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05:43 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/konflikt-2017753126.html
Приморец ранил из травматического оружия подростка
Приморец ранил из травматического оружия подростка - РИА Новости, 19.05.2025
Приморец ранил из травматического оружия подростка
Подросток в ходе конфликта с 30-летним мужчиной во Владивостоке распылил ему в лицо перцовый баллончик, а тот в ответ выстрелил из травматического оружия, оба... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T05:43:00+03:00
2025-05-19T05:43:00+03:00
происшествия
владивосток
приморский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Подросток в ходе конфликта с 30-летним мужчиной во Владивостоке распылил ему в лицо перцовый баллончик, а тот в ответ выстрелил из травматического оружия, оба получили травмы, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. В дежурную часть поступило сообщение местной жительницы о том, что около ее дома происходит драка и слышны хлопки, похожие на выстрелы. "Установлено, что в ходе конфликта между группой подростков и мужчиной произошёл словесный конфликт, который перерос в драку. Один из участников инцидента распылил перцовый баллончик в лицо 30-летнего оппонента, который в свою очередь произвел в ответ выстрел из травматического оружия", - говорится в сообщении. В результате 30-летний житель Владивостока получил химический ожог глаз, а 17-летний местный житель госпитализирован. Все участники конфликта установлены и опрошены. Пострадавший подросток состоит на профилактическом учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Проводится проверка.
https://ria.ru/20250427/omsk-2013721823.html
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происшествия, владивосток, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Приморец ранил из травматического оружия подростка

Приморец ранил из травматического оружия подростка, распылившего перцовый баллон

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Подросток в ходе конфликта с 30-летним мужчиной во Владивостоке распылил ему в лицо перцовый баллончик, а тот в ответ выстрелил из травматического оружия, оба получили травмы, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
В дежурную часть поступило сообщение местной жительницы о том, что около ее дома происходит драка и слышны хлопки, похожие на выстрелы.
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"Установлено, что в ходе конфликта между группой подростков и мужчиной произошёл словесный конфликт, который перерос в драку. Один из участников инцидента распылил перцовый баллончик в лицо 30-летнего оппонента, который в свою очередь произвел в ответ выстрел из травматического оружия", - говорится в сообщении.
В результате 30-летний житель Владивостока получил химический ожог глаз, а 17-летний местный житель госпитализирован.
Все участники конфликта установлены и опрошены. Пострадавший подросток состоит на профилактическом учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Проводится проверка.
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ПроисшествияВладивостокПриморский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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