https://ria.ru/20250519/konflikt-2017753126.html

Приморец ранил из травматического оружия подростка

Приморец ранил из травматического оружия подростка - РИА Новости, 19.05.2025

Приморец ранил из травматического оружия подростка

Подросток в ходе конфликта с 30-летним мужчиной во Владивостоке распылил ему в лицо перцовый баллончик, а тот в ответ выстрелил из травматического оружия, оба... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T05:43:00+03:00

2025-05-19T05:43:00+03:00

2025-05-19T05:43:00+03:00

происшествия

владивосток

приморский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Подросток в ходе конфликта с 30-летним мужчиной во Владивостоке распылил ему в лицо перцовый баллончик, а тот в ответ выстрелил из травматического оружия, оба получили травмы, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. В дежурную часть поступило сообщение местной жительницы о том, что около ее дома происходит драка и слышны хлопки, похожие на выстрелы. "Установлено, что в ходе конфликта между группой подростков и мужчиной произошёл словесный конфликт, который перерос в драку. Один из участников инцидента распылил перцовый баллончик в лицо 30-летнего оппонента, который в свою очередь произвел в ответ выстрел из травматического оружия", - говорится в сообщении. В результате 30-летний житель Владивостока получил химический ожог глаз, а 17-летний местный житель госпитализирован. Все участники конфликта установлены и опрошены. Пострадавший подросток состоит на профилактическом учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Проводится проверка.

https://ria.ru/20250427/omsk-2013721823.html

https://ria.ru/20241204/samara-1987291133.html

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владивосток, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)