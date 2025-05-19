Россия обсуждает вхождение китайских компаний в нефтегазовые проекты
Новак: РФ обсуждает вхождение компаний из Китая в проекты по добыче нефти и газа
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вхождение китайских компаний в нефтегазовые добычные проекты в России продолжает обсуждаться, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
Отвечая на вопрос о том, есть ли прогресс в переговорах по вхождению китайских компаний в нефтегазовые добычные проекты в России, он сказал: "Недавно состоялась встреча, мы это обсуждали. Будут продолжены переговоры".
"Идут по всем коммерческим отношениям постоянные контакты между нашими компаниями. Надеюсь, что будут достигнуты дополнительные договоренности", - добавил вице-премьер.
Китай с 2023 года рассматривает участие в нефтегазовом проекте "Роснефти" "Восток Ойл", об этом сообщал Новак. Также по итогам переговоров России и Китая в преддверии 9 мая министр энергетики Сергей Цивилев говорил, что обсуждается тема вхождения китайских компаний в новые СПГ-проекты "Новатэка". А Новак отмечал, что китайская сторона может получить долю в СПГ-проекте в Усть-Луге.
Президент Сербии Александр Вучич заявил 9 мая, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Москве они открыли переговоры о новом долгосрочном договоре о газоснабжении Сербии. Глава "Србиягаза" Душан Баятович находился в составе сербской делегации и на минувшей неделе снова был на переговорах с "Газпромом". По его словам, обсуждается заключение долгосрочного договора на поставку 2,5 миллиарда кубометров газа в год сроком на период от 3 до 10 лет, и еще предстоит договориться о цене и о регулировании возможных рисков.
Межгосударственные отношения России и Китая
8 мая, 00:33