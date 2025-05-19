https://ria.ru/20250519/kitay-2017891429.html

Россия обсуждает вхождение китайских компаний в нефтегазовые проекты

Россия обсуждает вхождение китайских компаний в нефтегазовые проекты - РИА Новости, 19.05.2025

Россия обсуждает вхождение китайских компаний в нефтегазовые проекты

Вхождение китайских компаний в нефтегазовые добычные проекты в России продолжает обсуждаться, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T17:16:00+03:00

2025-05-19T17:16:00+03:00

2025-05-19T17:48:00+03:00

экономика

россия

александр новак

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010079953_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_b6f4ec120733a12d786ea937cfafbc13.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вхождение китайских компаний в нефтегазовые добычные проекты в России продолжает обсуждаться, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Отвечая на вопрос о том, есть ли прогресс в переговорах по вхождению китайских компаний в нефтегазовые добычные проекты в России, он сказал: "Недавно состоялась встреча, мы это обсуждали. Будут продолжены переговоры". "Идут по всем коммерческим отношениям постоянные контакты между нашими компаниями. Надеюсь, что будут достигнуты дополнительные договоренности", - добавил вице-премьер.Также, по словам Новака, "Газпром" занимается вопросом заключения нового контракта на поставки газа в Сербию, который истекает в мае, пока что конкретных решений нет. "Об этом будет сказано, когда достигнута будет договоренность", - добавил он.Китай с 2023 года рассматривает участие в нефтегазовом проекте "Роснефти" "Восток Ойл", об этом сообщал Новак. Также по итогам переговоров России и Китая в преддверии 9 мая министр энергетики Сергей Цивилев говорил, что обсуждается тема вхождения китайских компаний в новые СПГ-проекты "Новатэка". А Новак отмечал, что китайская сторона может получить долю в СПГ-проекте в Усть-Луге.Президент Сербии Александр Вучич заявил 9 мая, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Москве они открыли переговоры о новом долгосрочном договоре о газоснабжении Сербии. Глава "Србиягаза" Душан Баятович находился в составе сербской делегации и на минувшей неделе снова был на переговорах с "Газпромом". По его словам, обсуждается заключение долгосрочного договора на поставку 2,5 миллиарда кубометров газа в год сроком на период от 3 до 10 лет, и еще предстоит договориться о цене и о регулировании возможных рисков.

https://ria.ru/20250519/neft-2017886314.html

https://ria.ru/20250508/diplomatiya-2015471679.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, александр новак, китай