https://ria.ru/20250519/kitaj-2017752043.html

В Китае любят российские продукты, заявил Титов

В Китае любят российские продукты, заявил Титов - РИА Новости, 19.05.2025

В Китае любят российские продукты, заявил Титов

Китай еще недавно приобретал сельхозпродукцию в основном в США и Австралии, а сегодня - в РФ, российские продукты китайцы любят и очень высоко ценят, заявил РИА РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T05:21:00+03:00

2025-05-19T05:21:00+03:00

2025-05-19T05:21:00+03:00

экономика

китай

россия

австралия

борис титов

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Китай еще недавно приобретал сельхозпродукцию в основном в США и Австралии, а сегодня - в РФ, российские продукты китайцы любят и очень высоко ценят, заявил РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов. "Не надо сводить торгово-экономические отношения двух государств к российским углеводородам. Спектр российско-китайского сотрудничества сегодня чрезвычайно широк, и он постоянно увеличивается", - сказал он. "Возьмем то же сельское хозяйство: если недавно его продукцию китайцы приобретали в основном в Штатах и в Австралии, то сегодня - в России. Возможности тут колоссальные. Российские продукты китайцы любят и очень высоко ценят", - добавил собеседник агентства. По его словам, это и разнообразная молочная продукция, и мясная. "Активно пошла в Китай свинина, на которую были ограничения санитарного характера, но сейчас вся требуемая сертификация получена. Кроме свинины, это уже и мясо птицы, и даже говядина",- подчеркнул Титов. "В больших объемах Россия поставляет в Китай растительное и подсолнечное масло, мед. Китайцы настолько обожают настоящий российский мед без всяких примесей и добавок, что потребляют его в огромных количествах. А наш отечественный шоколад, ставший в КНР уже притчей во языцех!",- заключил Титов.

https://ria.ru/20250517/yarmarka-2017578883.html

https://ria.ru/20250504/kartofel-2014858574.html

китай

россия

австралия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, китай, россия, австралия, борис титов