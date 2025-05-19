Рейтинг@Mail.ru
В Китае любят российские продукты, заявил Титов - РИА Новости, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:21 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/kitaj-2017752043.html
В Китае любят российские продукты, заявил Титов
В Китае любят российские продукты, заявил Титов - РИА Новости, 19.05.2025
В Китае любят российские продукты, заявил Титов
Китай еще недавно приобретал сельхозпродукцию в основном в США и Австралии, а сегодня - в РФ, российские продукты китайцы любят и очень высоко ценят, заявил РИА РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T05:21:00+03:00
2025-05-19T05:21:00+03:00
экономика
китай
россия
австралия
борис титов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003292816_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_609ade590102ad06321f2c67acb87f0f.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Китай еще недавно приобретал сельхозпродукцию в основном в США и Австралии, а сегодня - в РФ, российские продукты китайцы любят и очень высоко ценят, заявил РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов. "Не надо сводить торгово-экономические отношения двух государств к российским углеводородам. Спектр российско-китайского сотрудничества сегодня чрезвычайно широк, и он постоянно увеличивается", - сказал он. "Возьмем то же сельское хозяйство: если недавно его продукцию китайцы приобретали в основном в Штатах и в Австралии, то сегодня - в России. Возможности тут колоссальные. Российские продукты китайцы любят и очень высоко ценят", - добавил собеседник агентства. По его словам, это и разнообразная молочная продукция, и мясная. "Активно пошла в Китай свинина, на которую были ограничения санитарного характера, но сейчас вся требуемая сертификация получена. Кроме свинины, это уже и мясо птицы, и даже говядина",- подчеркнул Титов. "В больших объемах Россия поставляет в Китай растительное и подсолнечное масло, мед. Китайцы настолько обожают настоящий российский мед без всяких примесей и добавок, что потребляют его в огромных количествах. А наш отечественный шоколад, ставший в КНР уже притчей во языцех!",- заключил Титов.
https://ria.ru/20250517/yarmarka-2017578883.html
https://ria.ru/20250504/kartofel-2014858574.html
китай
россия
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003292816_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_ac99c0d0f63cd6b48c9f24b7ad2ed3d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, россия, австралия, борис титов
Экономика, Китай, Россия, Австралия, Борис Титов
В Китае любят российские продукты, заявил Титов

Титов: российские продукты китайцы любят и очень высоко ценят

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСпецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов
Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Китай еще недавно приобретал сельхозпродукцию в основном в США и Австралии, а сегодня - в РФ, российские продукты китайцы любят и очень высоко ценят, заявил РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов.
"Не надо сводить торгово-экономические отношения двух государств к российским углеводородам. Спектр российско-китайского сотрудничества сегодня чрезвычайно широк, и он постоянно увеличивается", - сказал он.
Блогер Ян Жунсинь на Международной ярмарке онлайн-продаж российских брендов Сделано в России в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Российские бренды покоряют Китай на ярмарке "Сделано в России" в Харбине
17 мая, 16:31
"Возьмем то же сельское хозяйство: если недавно его продукцию китайцы приобретали в основном в Штатах и в Австралии, то сегодня - в России. Возможности тут колоссальные. Российские продукты китайцы любят и очень высоко ценят", - добавил собеседник агентства.
По его словам, это и разнообразная молочная продукция, и мясная. "Активно пошла в Китай свинина, на которую были ограничения санитарного характера, но сейчас вся требуемая сертификация получена. Кроме свинины, это уже и мясо птицы, и даже говядина",- подчеркнул Титов.
"В больших объемах Россия поставляет в Китай растительное и подсолнечное масло, мед. Китайцы настолько обожают настоящий российский мед без всяких примесей и добавок, что потребляют его в огромных количествах. А наш отечественный шоколад, ставший в КНР уже притчей во языцех!",- заключил Титов.
Картофель - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Китай вошел в тройку главных поставщиков картофеля в Россию
4 мая, 11:23
 
ЭкономикаКитайРоссияАвстралияБорис Титов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала