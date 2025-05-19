https://ria.ru/20250519/kitaj-2017748475.html

Китай обогнал Германию и Чехию по поставкам пива в Россию

Китай обогнал Германию и Чехию по поставкам пива в Россию - РИА Новости, 19.05.2025

Китай обогнал Германию и Чехию по поставкам пива в Россию

Китай в январе-марте впервые обогнал традиционных крупнейших поставщиков пива в Россию - Германию и Чехию, следует из расчетов РИА Новости по данным... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T04:05:00+03:00

2025-05-19T04:05:00+03:00

2025-05-19T04:05:00+03:00

экономика

авто

россия

германия

чехия

евросоюз

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Китай в январе-марте впервые обогнал традиционных крупнейших поставщиков пива в Россию - Германию и Чехию, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб. Поднебесная в первом квартале текущего года отгрузила на российский рынок пива на 7,1 миллиона долларов, что в 1,9 раза больше уровня годом ранее. В то же время Германия, которая в первом квартале традиционно была главным поставщиком пива из Евросоюза в Россию, сократила поставки почти в пять раз - до 3,8 миллиона долларов. Столько же поставила и Чехия, при этом ее поставки снизились втрое за год. Литва, замыкающая тройку основных поставщиков этого алкоголя из ЕС, сократила продажи вдвое - до 2,6 миллиона долларов. Европейские поставки на российский рынок просели из-за повышения Россией пошлин на ввоз "недружественного" пива - они были увеличены с 0,1 до 1 евро за литр.

https://ria.ru/20250517/yarmarka-2017578883.html

https://ria.ru/20250105/kitaj-1992551043.html

россия

германия

чехия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, авто, россия, германия, чехия, евросоюз