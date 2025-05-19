https://ria.ru/20250519/khristoforu-2017788595.html

"Украина не волнует". На Западе раскрыли, чего ЕС добивается от Трампа

"Украина не волнует". На Западе раскрыли, чего ЕС добивается от Трампа - РИА Новости, 19.05.2025

"Украина не волнует". На Западе раскрыли, чего ЕС добивается от Трампа

ЕС хочет, чтобы президент США Дональд Трамп увяз в украинском конфликте, ради удержания американских инвестиций в Европе, заявил Кипрский журналист Алекс... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T11:10:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости.ЕС хочет, чтобы президент США Дональд Трамп увяз в украинском конфликте, ради удержания американских инвестиций в Европе, заявил Кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети X."Привлечение Трампа на свою сторону не связано с Россией. Великобритания/ЕС хотят, чтобы США завязли на Украине. <...> Их не волнует Украина, их волнует, чтобы инвестиции США оставались в Европе", — написал он.Вот почему, по словам журналиста, европейские лидеры так хотят заставить главу Белого дома согласиться на санкции против Москвы.В начале прошлой недели Трамп сообщил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.Как подчеркивал госсекретарь Марко Рубио, совершить прорыв в разрешении конфликта сможет только встреча президентов России и США. При этом он сообщил, что ее дата не определена, сторонам предстоит решить, как организовать диалог глав государств.В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи пока не ведется.

https://ria.ru/20250519/ukraina-2017771968.html

https://ria.ru/20250519/ukraina-2017778087.html

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дональд трамп, евросоюз, сша, россия, украина, марко рубио, дмитрий песков, в мире