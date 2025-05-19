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"Ученик французов и союзник США". Кем был самый кровавый диктатор ХХ века

"Ученик французов и союзник США". Кем был самый кровавый диктатор ХХ века - РИА Новости, 19.05.2025

"Ученик французов и союзник США". Кем был самый кровавый диктатор ХХ века

Под его руководством создавалась утопия, взявшая худшие черты у самых страшных тоталитарных режимов ХХ века, но превзошедшая их в иррациональной жестокости... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T08:00:00+03:00

2025-05-19T08:00:00+03:00

2025-05-19T12:38:00+03:00

хо ши мин

камбоджа

пномпень

оон

генри киссинджер

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Захар Андреев. Под его руководством создавалась утопия, взявшая худшие черты у самых страшных тоталитарных режимов ХХ века, но превзошедшая их в иррациональной жестокости. Каким был лидер камбоджийских красных кхмеров Пол Пот, родившийся ровно сто лет назад, — в материале РИА Новости.Достопримечательности ПномпеняГолые стены, бетонный пол — вот и весь интерьер. Совсем недавно это был школьный класс, теперь — камера. Заключенные — на цепи. Из "удобств" — ведро. Его содержимое надзиратели используют для изощренных и отвратительных наказаний за нарушения, к которым относятся разговоры или звон тех же цепей. Но как ни ужасно в клетке, то, ждет арестантов за ее пределами, еще хуже. Из десятков тысяч побывавших здесь выжили единицы. Такой была тюрьма S-21, или Туольслэнг, что в переводе означает "Холм ядовитых деревьев". Теперь это популярный у туристов музей.В 17 километрах от тюрьмы — другая достопримечательность: Чоенг Эк, или Поля смерти, — территория массовых убийств и захоронений. От "неправильных" категорий граждан там избавлялись с крестьянской бережливостью: патроны были слишком ценными, поэтому людей забивали до смерти. Например, мотыгами. За музейным стеклом можно увидеть груды черепов. Это лишь малая часть из примерно 17 тысяч человек, которые здесь погибли. Многие прошли Туольслэнг.Самое сильное впечатление на посетителей производит дерево Чанкири, или дерево-убийца, об которое разбивали маленьких детей врагов народа, чтобы те не смогли отомстить, когда вырастут. Утверждается, что палачи хохотали во время казни, чтобы товарищи не подумали, будто они сочувствуют жертвам.Всего в Камбодже, по разным оценкам, последователи Коммунистической партии Кампучии в период с 1975 по 1979-й убили от 800 тысяч до трех миллионов сограждан. Их лидером был человек, известный как Пол Пот, хотя это не настоящее и далеко не единственное его имя.Меню от КиссинджераДевятнадцатого мая 1925-го (по другим данным — 1928-го) в семье зажиточных крестьян-кхмеров родился мальчик, которого назвали Сатори Сат. Низкое происхождение не должно обманывать: среди родственников были наложницы короля и сотрудники королевского дворца. Поэтому вполне логично, что Сат получил среднее образование в Пномпене, а за высшим отправился в метрополию — Францию.Именно в Париже он увлекся социалистическими идеями, которые были в фаворе у местных интеллектуалов. Даже вступил во Французскую коммунистическую партию, а затем отправился на родину — участвовать в партизанской борьбе против французских же колонистов.После обретения независимости (1953) в стране началась внутриполитическая борьба. Со временем Сат вышел на первые роли в коммунистическом движении. Камбоджей правил король Нородом Сианук, которого левые считали слишком правым, а правые — слишком сильно сочувствующим коммунистам. Обострила ситуацию война в соседней стране.Так называемая тропа Хо Ши Мина — пути снабжения северных вьетнамцев — проходила по территории Камбоджи. Сианук был не против, хотя ранее объявил нейтралитет. Тогда советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер лично добился реализации плана под названием "Меню" — массированных ударов по "тропе" кассетными бомбами.Начиная с 1969-го американцы за четыре года сбросили на нейтральную страну 500 тысяч тонн боеприпасов. В результате, по разным оценкам, погибло от 24 тысяч до миллиона человек (чаще говорят о сотнях тысяч).До сих пор земледелие в регионе сопряжено с опасностью подрыва на неразорвавшихся суббоеприпасах. В наши дни камбоджийский премьер был одним из немногих, кто публично выступал против отправки кассетных бомб Украине.Американский публицист камбоджийского происхождения Софал Эар считает, что "киссинджеровские" бомбардировки окончательно дестабилизировали в целом благополучную страну, привели к возвышению Пол Пота и последующим событиям.Население Пномпеня резко возросло из-за наплыва более миллиона сельских жителей, спасающихся от ударов с неба. Еще больше крестьян, озлобленных действиями США, присоединилось к красным кхмерам.Правые же силы, поддерживаемые Вашингтоном, сочли, что во всем виноват Сианук, который слишком сильно заигрывал с вьетнамцами и левыми, и в 1970-м устроили переворот. К власти пришел генерал Лон Нол. В стране началась гражданская война, причем коммунисты заявляли своей целью возвращение к власти незаконно свергнутого короля Сианука. Реальным же лидером был Сатори Сат, который взял себе псевдоним Пол Пот.Уничтожить города"Пол" — название камбоджийской малой народности, а "Пот" не означает ничего, добавлено для благозвучия. Другая версия происхождения — от французского Politique Potentielle (Потенциальная политика). Большинство красных кхмеров долгое время не слышали этих слов.Лидеры камбоджийских коммунистов были помешаны на конспирации и стремились к максимальной анонимности. Даже вместо партии чаще использовали слово "ангка" — "организация". Заправляла всем "банда шестерых": три семейные пары, включая Пол Пота и его жену Кхиеу Поннари. Другим именем лидера было Брат номер один.Уровень ниже — партийные ячейки. Третий и последний — массовое движение, состоящее из крестьян, которые в большинстве своем не умели читать, но были преданы безымянному лидеру, как отцу.Генезис своих политических взглядов Пол Пот возводил к цепочке Маркс — Ленин — Сталин и критиковал советских товарищей, которые от последнего отреклись. Учение, которое "всесильно, потому что верно", понимал по-своему. Ставку делал не на рабочий класс, а на крестьян. Мечтал превратить Камбоджу в полностью аграрную страну."Все кампучийцы должны стать крестьянами", — говорил он. Города были проблемой сами по себе. Горожане же делились на два вида: один можно было перевоспитать сельхозработами, другой оставалось только истребить. В 1975-м у Пол Пота появилась возможность воплотить эти взгляды в жизнь — армия красных кхмеров взяла Пномпень.По воспоминаниям очевидцев, горожане приветствовали успех коммунистов — ожидали, что изматывающая гражданская война закончится. Разочарование наступило быстро. Полпотовцы сообщили, что американцы будут бомбить столицу, и объявили эвакуацию. За 72 часа 2,5-миллионный мегаполис почти опустел — остались только административные служащие новой власти и гарнизон. А еще заключенные из числа образованных: врачи, чиновники, юристы.Большинство отправилось в "лагеря перевоспитания" — трудиться в полях. Выдержали далеко не все. Других же казнили — например, в Чоенг Эк.НераскаявшийсяК максимально экстремистскому прочтению марксизма Пол Пот добавил крайне правый национализм. Красные кхмеры занялись истреблением нацменьшинств, крупнейшим из которых были вьетнамцы. Между двумя странами вспыхнула пограничная война. Камбоджийцы совершали набеги на соседей и вырезали их целыми селами.Вьетнамцы, закаленные в недавно выигранной войне с американцами и поддерживаемые Советами, решили положить этому конец. В 1979-м их армия вошла в Пномпень и привела к власти лояльное правительство из камбоджийских коммунистов.Пол Пот бежал. Он продолжил возглавлять движение красных кхмеров, которое вело партизанскую войну против новых властей. Интересно, что в этом ему оказывали финансовую поддержку США, поскольку считали, что события в Камбодже — прокси-война между Китаем и СССР. Кровавый след, тянущийся за новыми союзниками, американцев не смущал.В 1985-м Пол Пот передал руководство Сон Сену. Когда в 1990-х при посредничестве ООН начались усилия по достижению национального примирения, Пол Пот, видимо, испугался, что будет выдан правосудию, и организовал убийство преемника со всеми членами его семьи.Сам же он так и не предстал перед судом. В старости признавал, что его сторонниками были "допущены ошибки". Собственную же причастность отрицал. Умер 15 апреля 1998-го. Официальная версия — инфаркт. По словам журналиста Нейта Тейера, диктатор покончил с собой. В начале 2000-х в Камбодже состоялся суд над шестеркой руководителей красных кхмеров, в том числе над супругой Пол Пота, которых признали виновными в геноциде. Других участников событий не преследовали — это было одним из условий национального примирения.Часть населения по-прежнему считает вождя красных кхмеров великим правителем. Хотя настоящего культа личности так и не сложилось — во многом из-за любви диктатора оставаться в тени.По мнению наблюдателей, наследие Пол Пота по-прежнему влияет на общество и политику внутри страны. "Травма, нанесенная этим режимом, научила людей не доверять друг другу, молчать, выживать, не высовываться", — пишет публицист Софал Эар. По его словам, этот импульс до сих пор формирует общественную жизнь.

https://ria.ru/20250516/c2h5oh-2017185629.html

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хо ши мин, камбоджа, пномпень, оон, генри киссинджер