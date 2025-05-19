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В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве
В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве - РИА Новости, 19.05.2025
В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве
Полиция задержала курьера телефонных мошенников, похитивших у пенсионерки из Подмосковья 1,5 миллиона рублей под предлогом диспансеризации, сообщила начальник... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T11:38:00+03:00
2025-05-19T11:38:00+03:00
2025-05-19T11:38:00+03:00
происшествия
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московская область (подмосковье)
красногорск
татьяна петрова
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Полиция задержала курьера телефонных мошенников, похитивших у пенсионерки из Подмосковья 1,5 миллиона рублей под предлогом диспансеризации, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. "Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г.о. Красногорск задержали в Москве ранее судимого 44-летнего жителя Новосибирска, подозреваемого в мошенничестве", - сказала Петрова. По данным следствия, 75-летней местной жительнице позвонил мужчина, представился работником поликлиники, сообщил о необходимости прохождения диспансеризации и что для записи нужно назвать код, направленный ей в смс, что женщина и сделала. "В тот же день поступили звонки якобы от сотрудников правоохранительных органов и Росфинмониторинга. Звонившие пояснили пенсионерке, что неизвестный пришел в банк с доверенностью от ее имени и пытается обналичить денежные средства с ее счетов. Однако им удалось приостановить операцию, но гражданке необходимо срочно снять все сбережения и передать их сотруднику для дальнейшего размещения на "безопасном счете". Поверив уговорам, она передала посыльному 1,5 миллиона рублей", – пояснила Петрова. Позже потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По данному факту следователь возбудил уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Полицейские установили и задержали мужчину, который в преступной схеме выполнял роль курьера. По словам правоохранителей, эту "работу" он нашел в интернете. По телефону неизвестные называли ему адреса, по которым он должен был забирать деньги и переводить их или передавать через подставных лиц "работодателю", оставляя себе процент от суммы. Курьер заключен под стражу.
https://ria.ru/20250517/voda-2017522109.html
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), красногорск, татьяна петрова, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Татьяна Петрова, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве
В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в хищении 1,5 млн руб