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В Совфеде предложили использовать в каршеринге авто с локализацией в России - РИА Новости, 19.05.2025
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07:31 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/karshering-2017757852.html
В Совфеде предложили использовать в каршеринге авто с локализацией в России
В Совфеде предложили использовать в каршеринге авто с локализацией в России - РИА Новости, 19.05.2025
В Совфеде предложили использовать в каршеринге авто с локализацией в России
Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил использовать в каршеринге автомобили с локализацией в России, как это предусмотрено для... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T07:31:00+03:00
2025-05-19T07:31:00+03:00
экономика
россия
москва
андрей кутепов
авто
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил использовать в каршеринге автомобили с локализацией в России, как это предусмотрено для госзакупок, законопроект направлен на отзыв в правительство РФ. Сейчас автомобиль должен набрать не менее 3,2 тысячи баллов локализации, как установлено для госзакупок, что подразумевает высокую долю российских комплектующих и сборки в России. В законодательстве РФ сенатор предлагает прописать норму - "особенности формирования парка транспортных средств, используемых при оказания услуг краткосрочной аренды транспортного средства без экипажа (каршеринга), в целях обеспечения минимальной доли легковых транспортных средств, у которых совокупное количество баллов за выполнение (освоение) технологических операций (условий) на территории РФ при производстве таких транспортных средств соответствует уровню баллов, установленных в целях закупок для государственных и муниципальных нужд, в соответствии с постановлением "О подтверждении производства российской промышленной продукции". Документ есть в распоряжении РИА Новости. В пояснительной записке сенатор отметил, что в соответствии со Стратегией развития автомобильной промышленности РФ одной из целей развития автопрома до 2035 года является удовлетворение потребности российского рынка в высоколокализованной продукции, произведенной на территории нашей страны. В числе задач по удовлетворению потребностей внутреннего рынка указано стимулирование производства целевого объема высоколокализованной продукции, добавил Кутепов. При этом продолжается экспансия зарубежных автомобилей, в связи с чем вектор на расширение производства высоколокализованной продукции актуален, полагает он. "В настоящее время ведется системная работа по наполнению рынка высоколокализованными автомобилями (например, при оказании услуг по перевозке пассажиров легковым такси). При этом сегмент каршеринговых автомобилей не в полной мере затронут в рамках указанной работы. Краткосрочная аренда автомобилей (каршеринг) активно развивается. Спрос на него по итогам 2022 года вырос примерно на 20% и продолжает расти, в то же время автопарк вырос на 30-50%. Например, в 2023 году в Москве количество поездок превысило 50 миллионов в год. Краткосрочной арендой автомашин пользуются в среднем 141 тысяч раз в день", - говорится в пояснительной записке. Кутепов указал, что доля китайских автомобилей в парках некоторых операторов каршеринга, по отдельным данным, еще в 2023 году составляла от 30% до 50%. Сенатор подчеркнул, что расширение совместного использования автомобилей наряду с владением ("шеринговые" сервисы - каршеринг и другие) и развитие мобильности как услуги - аренда, подписные сервисы, такси, другие интегрированные сервисы - долгосрочные тенденции для крупных городов.
https://ria.ru/20250512/taksi-2016474020.html
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экономика, россия, москва, андрей кутепов, авто
Экономика, Россия, Москва, Андрей Кутепов, Авто
В Совфеде предложили использовать в каршеринге авто с локализацией в России

Кутепов предложил использовать в каршеринге автомобили с локализацией в России

© РИА Новости / Евгений ОдиноковАвтомобиль сервиса "Делимобиль"
Автомобиль сервиса Делимобиль - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Автомобиль сервиса "Делимобиль". Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил использовать в каршеринге автомобили с локализацией в России, как это предусмотрено для госзакупок, законопроект направлен на отзыв в правительство РФ.
Сейчас автомобиль должен набрать не менее 3,2 тысячи баллов локализации, как установлено для госзакупок, что подразумевает высокую долю российских комплектующих и сборки в России.
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В законодательстве РФ сенатор предлагает прописать норму - "особенности формирования парка транспортных средств, используемых при оказания услуг краткосрочной аренды транспортного средства без экипажа (каршеринга), в целях обеспечения минимальной доли легковых транспортных средств, у которых совокупное количество баллов за выполнение (освоение) технологических операций (условий) на территории РФ при производстве таких транспортных средств соответствует уровню баллов, установленных в целях закупок для государственных и муниципальных нужд, в соответствии с постановлением "О подтверждении производства российской промышленной продукции".
Документ есть в распоряжении РИА Новости.
В пояснительной записке сенатор отметил, что в соответствии со Стратегией развития автомобильной промышленности РФ одной из целей развития автопрома до 2035 года является удовлетворение потребности российского рынка в высоколокализованной продукции, произведенной на территории нашей страны.
В числе задач по удовлетворению потребностей внутреннего рынка указано стимулирование производства целевого объема высоколокализованной продукции, добавил Кутепов. При этом продолжается экспансия зарубежных автомобилей, в связи с чем вектор на расширение производства высоколокализованной продукции актуален, полагает он.
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"В настоящее время ведется системная работа по наполнению рынка высоколокализованными автомобилями (например, при оказании услуг по перевозке пассажиров легковым такси). При этом сегмент каршеринговых автомобилей не в полной мере затронут в рамках указанной работы. Краткосрочная аренда автомобилей (каршеринг) активно развивается. Спрос на него по итогам 2022 года вырос примерно на 20% и продолжает расти, в то же время автопарк вырос на 30-50%. Например, в 2023 году в Москве количество поездок превысило 50 миллионов в год. Краткосрочной арендой автомашин пользуются в среднем 141 тысяч раз в день", - говорится в пояснительной записке.
Кутепов указал, что доля китайских автомобилей в парках некоторых операторов каршеринга, по отдельным данным, еще в 2023 году составляла от 30% до 50%. Сенатор подчеркнул, что расширение совместного использования автомобилей наряду с владением ("шеринговые" сервисы - каршеринг и другие) и развитие мобильности как услуги - аренда, подписные сервисы, такси, другие интегрированные сервисы - долгосрочные тенденции для крупных городов.
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13 мая, 15:47
 
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