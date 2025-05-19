https://ria.ru/20250519/kanada-2017695404.html

Трамп будет принимать Канаду в состав США частями

Трамп будет принимать Канаду в состав США частями - РИА Новости, 19.05.2025

Трамп будет принимать Канаду в состав США частями

Многим показалось, что экстравагантная идея Дональда Трампа сделать Канаду 51-м штатом США уже сошла на нет. После недавней милой встречи хозяина Белого дома с... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T08:00:00+03:00

2025-05-19T08:00:00+03:00

2025-05-19T08:00:00+03:00

аналитика

канада

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сша

дональд трамп

марк карни

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Многим показалось, что экстравагантная идея Дональда Трампа сделать Канаду 51-м штатом США уже сошла на нет. После недавней милой встречи хозяина Белого дома с только что избранным премьером соседней страны Марком Карни большинство западных СМИ вынесли в заголовок фразу последнего: "Канада не продается и никогда не будет продаваться". Вроде вопрос закрыт.И не многие обратили внимание на миролюбивую ухмылку Трампа и его мгновенную реакцию на данную фразу: "Никогда не говори никогда". Президент при этом добавил, что "для танго нужны двое". Многие расценили это как признание отсутствия должного партнера в сложном танце, затеянном Трампом. Но кто сказал, что он имеет в виду только Оттаву? Сейчас все яснее проявляются контуры иной схемы, в которой партнером в реализации плана "51-й штат" может выступить одна из канадских провинций — Альберта.Забавно, что Карни в своей тираде о невозможности продажи Канады сослался на книгу Трампа "Искусство сделки". Но если бы он ее внимательно читал, то знал бы, что одним из основных постулатов автора является гибкость в выборе вариантов. "Я никогда слишком не привязываюсь к одной сделке или одному подходу, — писал тогда миллиардер, еще не ставший политиком. — …Заключая сделку, я выхожу по крайней мере с полудюжиной подходов к выполнению работы, поскольку произойти может все что угодно даже в самых проработанных планах".Конечно же, Трамп и его команда изначально осознавали нежелание большинства канадцев становиться частью, мягко говоря, не самого любимого ими государства. Но еще несколько месяцев назад активисты MAGA активно начали поддерживать нарастающее движение сепаратизма Альберты. Популярный американский блогер Чарли Кирк в начале весны написал: "Окей, если Альберта хочет стать 51-м штатом, это неплохая идея". Что, кстати, поддержал и Илон Маск.Практически сразу идеологический рупор MAGA сайт Breitbart опубликовал интервью с премьером Альберты Даниэль Смит, которая подчеркнула свое несогласие с антиамериканским курсом федерального правительства Канады. И тогда же New York Post, также поддерживавший кампанию Трампа, опубликовал материал о жителях Альберты, мечтающих о том, чтобы "стать 51-й звездой" на флаге США. Наверняка неслучайные совпадения.За последние же две недели новости о сепаратизме Альберты приобрели все более реальные очертания. Смит уже открыто заговорила о намерении провести референдум об отделении провинции от Канады. И пообещала снизить порог сбора подписей, необходимый для проведения такого опроса, с 20 до 10 процентов от числа избирателей. То есть теперь организаторам референдума достаточно будет собрать 180 тысяч подписей, что представляется вполне реальной задачей. Поэтому уже звучат заявления о возможности проведения голосования до конца нынешнего года.Дабы не быть обвиненной в сепаратизме, Смит заявляет, что все это она делает исключительно для того, чтобы выбить почву из-под ног сторонников независимости провинции и поставить точку на вопросе об отделении. Но ее критики заподозрили неладное и сравнивают ее с британским премьером Дэвидом Кэмероном, который точно на таких же основаниях устроил в свое время голосование по Брекзиту, будучи до конца убежденным в том, что победят его противники.Для тех, кто думает, что одна из десятка канадских провинций не имеет большого значения, следует пояснить: Альберта — это не просто незначительный регион. Львиная доля ВВП и бюджета Канады формируется именно этой нефте- и газоносной провинцией. При этом жители данного региона всегда испытывали серьезный дискомфорт в связи с несправедливым, с их точки зрения, распределением доходов и благ между провинциями. Лозунги вроде "Хватит кормить Квебек" давно уже пользуются популярностью в этом крае. И не случайно заявления премьера Альберты о возможности проведения референдума об отделении совпали с выдвижением ею же требований к правительству Карни о снятии барьеров для развития нефтегазового бизнеса провинции и о более справедливом перераспределении доходов.Сейчас все опросы показывают, что довольно устойчивое большинство жителей Альберты (60%) склоняются к тому, чтобы остаться в составе Канады. Но и склоняющихся к выходу уже довольно много — 36%. Учитывая, что еще сравнительно недавно эта цифра колебалась в пределах 4-14%, тенденция для сторонников единой Канады тревожная. Тем более что жители Альберты на прошедших недавно федеральных выборах в подавляющем большинстве проголосовали за консерваторов и очень недовольны победой либералов.При правильной постановке задачи и мощной агитационной кампании за год этот разрыв вполне можно преодолеть. А канадские СМИ уже выражают волнение в связи с тем, что после встречи Трампа и Карни на ресурсах американских республиканцев (в частности, на Fox News) вдруг проснулся значительный интерес к теме отделения Альберты от Канады. Вот вам и ответ на вопрос, где Трампу взять второго партнера по канадскому танго.Судя по всему, по ходу развития событий у американского президента появляются новые возможности, в том числе вариант принятия Канады в состав США не сразу, а частями. В конце концов, в той же своей книге он писал: "Ваш рычаг воздействия <…> — то, без чего другая сторона просто не может обходиться". То, как живо сторонники Трампа ухватились за идею референдума в Альберте, свидетельствует об их понимании очевидного факта: без этой провинции Канада не сможет существовать как государство. И Карни может еще не раз вспомнить тихую реплику Трампа во время их первой встречи в Белом доме: "Никогда не говори никогда". Зря ее проигнорировали мировые СМИ.

https://ria.ru/20250506/kanada-2015406749.html

https://ria.ru/20250506/tramp-2015398537.html

https://ria.ru/20250506/tramp-2015373942.html

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аналитика, канада, альберта, сша, дональд трамп, марк карни