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Причиной смерти гимнастки в цирке на Урале мог стать перелом позвоночника

Причиной смерти гимнастки в цирке на Урале мог стать перелом позвоночника - РИА Новости, 19.05.2025

Причиной смерти гимнастки в цирке на Урале мог стать перелом позвоночника

Предварительной причиной гибели 22-летней гимнастки, сорвавшейся с высоты более 4 метров при выполнении акробатического трюка в Магнитогорском государственном... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T14:13:00+03:00

2025-05-19T14:13:00+03:00

2025-05-19T14:13:00+03:00

происшествия

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 мая – РИА Новости. Предварительной причиной гибели 22-летней гимнастки, сорвавшейся с высоты более 4 метров при выполнении акробатического трюка в Магнитогорском государственном цирке в Челябинской области, стала травма грудной клетки и перелом позвоночника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Как сообщало СУСК, 17 мая в Магнитогорском государственном цирке неустановленные должностные лица нарушили требования охраны труда, предъявляемые к подготовке цирковых представлений, допустив 22-летнюю артистку без страховки и пассировки выполнить акробатический трюк на аппарате "Колесо смелости" на высоте более 4 метров. В результате спортсменка сорвалась, упала на арену цирка и позже скончалась в машине скорой помощи. "Тупая травма грудной клетки и перелом позвоночника", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, что стало предварительной причиной гибели спортсменки. Директор магнитогорского госцирка Дмитрий Касаткин отказался РИА Новости комментировать случившееся. СУСК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

https://ria.ru/20241006/zapashnaja-1976611401.html

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происшествия, челябинская область, россия