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Вода в реке Ишим в Викулово превысила опасную отметку на 11 сантиметров - РИА Новости, 19.05.2025
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09:31 19.05.2025 (обновлено: 11:06 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/ishim-2017768565.html
Вода в реке Ишим в Викулово превысила опасную отметку на 11 сантиметров
Вода в реке Ишим в Викулово превысила опасную отметку на 11 сантиметров - РИА Новости, 19.05.2025
Вода в реке Ишим в Викулово превысила опасную отметку на 11 сантиметров
Вода в реке Ишим на территории Викуловского района Тюменской области продолжает прибывать и на утро понедельника достигла уровня 1011 сантиметров, превысив... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T09:31:00+03:00
2025-05-19T11:06:00+03:00
александр моор
ишим (река)
тюменская область
казанский район
общество
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ТЮМЕНЬ, 19 мая - РИА Новости. Вода в реке Ишим на территории Викуловского района Тюменской области продолжает прибывать и на утро понедельника достигла уровня 1011 сантиметров, превысив отметку опасного явления, которая на гидропосту в Викулово равна 1000 сантиметрам, сообщил губернатор Александр Моор. "В Викуловском районе продолжает прибывать вода… Это единственный муниципалитет по руслу Ишима, где наблюдается стабильный рост... Гидропост села Балаганы показал за сутки рост воды на 14 см, до 1 126 см. В Викулово уровень вырос на 27 см – до 1 011 см. Превышена отметка "опасное явление". Но интенсивность подъема воды снижается, в ближайшие дни ожидаем здесь пик паводка", - написал Моор в своем Telegram-канале. Отметка опасного явления на гидропосту в Викулово равна 1000 сантиметрам, по прогнозам метеорологов, на данном участке подъем воды ожидается до 1 090 сантиметров. По словам Моора, исходя из прогноза, в населенных пунктах возвели временные насыпи, защитили низкие места. В Викулово отремонтировали участок дамбы, пострадавший в 2024 году. Все укрепления со своей задачей справляются, жилые дома на подтоплены. В зонах перекрытия работает лодочная переправа. Ситуация находится под контролем. В отрезанных от "большой земли" четырех населенных пунктах заранее сделали запасы продуктов, на местах дежурят пожарные машины. В пойме реки Ишим на территории Тюменской области расположено пять муниципалитетов, в четырех из них, что выше по течению, паводок уже отступает. По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на гидропосту в селе Ильинка Казанского района за минувшие сутки вода спала на два сантиметра, в Ишиме - минус семь сантиметров, в селе Абатское - минус пять сантиметров. Ниже отметки опасного явления на 20 сантиметров, до 780 сантиметров, вода опустилась пока только в Ильинке. В Ишиме и Абатском уровень воды превышает эти отметки на 14 и 136 сантиметров соответственно. Режим повышенной готовности по паводку в Тюменской области действует с 27 марта. С 28 апреля режим ЧС муниципального уровня введен в Казанском районе. С начала мая режим ЧС регионального уровня введен в девятнадцати населенных пунктах Казанского, Абатского и Ишимского районов, а также в границах нескольких садоводческих товариществ на территории города Ишима и Ишимского района.
https://ria.ru/20250415/uroven-2011299954.html
https://ria.ru/20250516/altaj-2017264758.html
ишим (река)
тюменская область
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александр моор, ишим (река), тюменская область, казанский район, общество
Александр Моор, Ишим (река), Тюменская область, Казанский район, Общество
Вода в реке Ишим в Викулово превысила опасную отметку на 11 сантиметров

Вода в реке Ишим в тюменском селе Викулово превысила опасную отметку на 11 см

© Александр Моор/TelegramВода в реке Ишим в тюменском селе Викулово превысила опасную отметку на 11 см
Вода в реке Ишим в тюменском селе Викулово превысила опасную отметку на 11 см - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Александр Моор/Telegram
Вода в реке Ишим в тюменском селе Викулово превысила опасную отметку на 11 см
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Дзен
ТЮМЕНЬ, 19 мая - РИА Новости. Вода в реке Ишим на территории Викуловского района Тюменской области продолжает прибывать и на утро понедельника достигла уровня 1011 сантиметров, превысив отметку опасного явления, которая на гидропосту в Викулово равна 1000 сантиметрам, сообщил губернатор Александр Моор.
"В Викуловском районе продолжает прибывать вода… Это единственный муниципалитет по руслу Ишима, где наблюдается стабильный рост... Гидропост села Балаганы показал за сутки рост воды на 14 см, до 1 126 см. В Викулово уровень вырос на 27 см – до 1 011 см. Превышена отметка "опасное явление". Но интенсивность подъема воды снижается, в ближайшие дни ожидаем здесь пик паводка", - написал Моор в своем Telegram-канале.
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Отметка опасного явления на гидропосту в Викулово равна 1000 сантиметрам, по прогнозам метеорологов, на данном участке подъем воды ожидается до 1 090 сантиметров. По словам Моора, исходя из прогноза, в населенных пунктах возвели временные насыпи, защитили низкие места. В Викулово отремонтировали участок дамбы, пострадавший в 2024 году. Все укрепления со своей задачей справляются, жилые дома на подтоплены. В зонах перекрытия работает лодочная переправа. Ситуация находится под контролем. В отрезанных от "большой земли" четырех населенных пунктах заранее сделали запасы продуктов, на местах дежурят пожарные машины.
В пойме реки Ишим на территории Тюменской области расположено пять муниципалитетов, в четырех из них, что выше по течению, паводок уже отступает. По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на гидропосту в селе Ильинка Казанского района за минувшие сутки вода спала на два сантиметра, в Ишиме - минус семь сантиметров, в селе Абатское - минус пять сантиметров. Ниже отметки опасного явления на 20 сантиметров, до 780 сантиметров, вода опустилась пока только в Ильинке. В Ишиме и Абатском уровень воды превышает эти отметки на 14 и 136 сантиметров соответственно.
Режим повышенной готовности по паводку в Тюменской области действует с 27 марта. С 28 апреля режим ЧС муниципального уровня введен в Казанском районе. С начала мая режим ЧС регионального уровня введен в девятнадцати населенных пунктах Казанского, Абатского и Ишимского районов, а также в границах нескольких садоводческих товариществ на территории города Ишима и Ишимского района.
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Александр МоорИшим (река)Тюменская областьКазанский районОбщество
 
 
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