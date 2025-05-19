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В Иркутске завели дело после нападения бездомных собак на детей

В Иркутске завели дело после нападения бездомных собак на детей - РИА Новости, 19.05.2025

В Иркутске завели дело после нападения бездомных собак на детей

Уголовное дело возбуждено в Иркутске, где в садоводстве "Энергетик-3" на детей напали бездомные собаки, одному ребенку понадобилась медпомощь, сообщает СУСК РФ... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T14:30:00+03:00

2025-05-19T14:30:00+03:00

2025-05-19T14:30:00+03:00

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иркутск

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ИРКУТСК, 19 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Иркутске, где в садоводстве "Энергетик-3" на детей напали бездомные собаки, одному ребенку понадобилась медпомощь, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. "В Иркутске по факту нападения безнадзорных собак на несовершеннолетних возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Отмечается, что информация о нападении бездомных собак в садоводстве "Энергетик-3" на детей была размещена в социальных сетях. Жители жаловались, что дети бояться ходить по садоводству, потому что собаки ведут себя агрессивно и кидаются на прохожих. Одной из пострадавших - 16-летней девочке, после укусов понадобилась медицинская помощь. По данным иркутской областной прокуратуры, на текущий момент известно о трех пострадавших детях. Сотрудники прокуратуры контролируют расследование уголовного дела по статье о халатности и готовят документы для подачи иска в суд в интересах одной из пострадавших.

https://ria.ru/20250319/bratsk-2005920926.html

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происшествия, иркутск, россия, иркутская область