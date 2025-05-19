МИД Ирана рассказал, в каком случае ядерная сделка с США не состоится
Тахт-Раванчи: сделка не состоится, если США потребуют остановки обогащения урана
Флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 19 мая - РИА Новости. Сделка Ирана и США не состоится, если Вашингтон продолжит настаивать на полной остановке обогащения урана, заявил замглавы МИД исламской республики Маджид Тахт-Раванчи.
При этом официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Исмаил Багаи сообщил, что Тегеран все еще не получил от США письменного предложения по ядерной сделке.
Ранее в воскресенье вечером президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с премьером и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани заявил, что считает возможным достижение соглашения с американской стороной, но при условии, что Вашингтон перестанет запугивать Тегеран.
При этом ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью ABC News, комментируя переговоры США с Ираном, заявил, что по условиям возможной сделки у Ирана не должно быть возможности обогащать уран даже на 1%. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отреагировал на это словами о том, что Тегеран продолжит обогащать уран вне зависимости от того, будет достигнуто соглашение с США или нет.
Иран и США провели 11 мая четвертый раунд непрямых переговоров по иранской ядерной программе при посредничестве главы МИД Омана. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, позиции сторон в ходе этого раунда сблизились, а в переговорном процессе "наблюдается прогресс". При этом он подчеркнул, что Иран готов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается.
Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Иранскую сторону на переговорах представляет глава МИД, а американскую - спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
В Иране назвали условие для ядерной сделки с США
15 мая, 02:30