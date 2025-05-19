https://ria.ru/20250519/iran-2017793668.html

МИД Ирана рассказал, в каком случае ядерная сделка с США не состоится

МИД Ирана рассказал, в каком случае ядерная сделка с США не состоится - РИА Новости, 19.05.2025

МИД Ирана рассказал, в каком случае ядерная сделка с США не состоится

Сделка Ирана и США не состоится, если Вашингтон продолжит настаивать на полной остановке обогащения урана, заявил замглавы МИД исламской республики Маджид... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T11:20:00+03:00

2025-05-19T11:20:00+03:00

2025-05-19T11:27:00+03:00

в мире

иран

сша

тегеран (город)

стив уиткофф

аббас аракчи

маджид тахт-раванчи

обострение отношений сша и ирана

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ТЕГЕРАН, 19 мая - РИА Новости. Сделка Ирана и США не состоится, если Вашингтон продолжит настаивать на полной остановке обогащения урана, заявил замглавы МИД исламской республики Маджид Тахт-Раванчи. "Если США преследуют цель остановить обогащение урана Ираном, то работа не пойдет. Мы не отступимся в вопросе обогащения", - передает его слова агентство Mizan. При этом официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Исмаил Багаи сообщил, что Тегеран все еще не получил от США письменного предложения по ядерной сделке.Ранее в воскресенье вечером президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с премьером и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани заявил, что считает возможным достижение соглашения с американской стороной, но при условии, что Вашингтон перестанет запугивать Тегеран. При этом ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью ABC News, комментируя переговоры США с Ираном, заявил, что по условиям возможной сделки у Ирана не должно быть возможности обогащать уран даже на 1%. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отреагировал на это словами о том, что Тегеран продолжит обогащать уран вне зависимости от того, будет достигнуто соглашение с США или нет. Иран и США провели 11 мая четвертый раунд непрямых переговоров по иранской ядерной программе при посредничестве главы МИД Омана. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, позиции сторон в ходе этого раунда сблизились, а в переговорном процессе "наблюдается прогресс". При этом он подчеркнул, что Иран готов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Иранскую сторону на переговорах представляет глава МИД, а американскую - спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250518/iran-2017666157.html

https://ria.ru/20250517/tramp-2017516451.html

https://ria.ru/20250515/iran-2017013149.html

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тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, сша, тегеран (город), стив уиткофф, аббас аракчи, маджид тахт-раванчи, обострение отношений сша и ирана