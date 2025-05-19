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МИД Ирана рассказал, в каком случае ядерная сделка с США не состоится - РИА Новости, 19.05.2025
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11:20 19.05.2025 (обновлено: 11:27 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/iran-2017793668.html
МИД Ирана рассказал, в каком случае ядерная сделка с США не состоится
МИД Ирана рассказал, в каком случае ядерная сделка с США не состоится - РИА Новости, 19.05.2025
МИД Ирана рассказал, в каком случае ядерная сделка с США не состоится
Сделка Ирана и США не состоится, если Вашингтон продолжит настаивать на полной остановке обогащения урана, заявил замглавы МИД исламской республики Маджид... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T11:20:00+03:00
2025-05-19T11:27:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
стив уиткофф
аббас аракчи
маджид тахт-раванчи
обострение отношений сша и ирана
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ТЕГЕРАН, 19 мая - РИА Новости. Сделка Ирана и США не состоится, если Вашингтон продолжит настаивать на полной остановке обогащения урана, заявил замглавы МИД исламской республики Маджид Тахт-Раванчи. "Если США преследуют цель остановить обогащение урана Ираном, то работа не пойдет. Мы не отступимся в вопросе обогащения", - передает его слова агентство Mizan. При этом официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Исмаил Багаи сообщил, что Тегеран все еще не получил от США письменного предложения по ядерной сделке.Ранее в воскресенье вечером президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с премьером и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани заявил, что считает возможным достижение соглашения с американской стороной, но при условии, что Вашингтон перестанет запугивать Тегеран. При этом ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью ABC News, комментируя переговоры США с Ираном, заявил, что по условиям возможной сделки у Ирана не должно быть возможности обогащать уран даже на 1%. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отреагировал на это словами о том, что Тегеран продолжит обогащать уран вне зависимости от того, будет достигнуто соглашение с США или нет. Иран и США провели 11 мая четвертый раунд непрямых переговоров по иранской ядерной программе при посредничестве главы МИД Омана. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, позиции сторон в ходе этого раунда сблизились, а в переговорном процессе "наблюдается прогресс". При этом он подчеркнул, что Иран готов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Иранскую сторону на переговорах представляет глава МИД, а американскую - спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250518/iran-2017666157.html
https://ria.ru/20250517/tramp-2017516451.html
https://ria.ru/20250515/iran-2017013149.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), стив уиткофф, аббас аракчи, маджид тахт-раванчи, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Стив Уиткофф, Аббас Аракчи, Маджид Тахт-Раванчи, Обострение отношений США и Ирана
МИД Ирана рассказал, в каком случае ядерная сделка с США не состоится

Тахт-Раванчи: сделка не состоится, если США потребуют остановки обогащения урана

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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ТЕГЕРАН, 19 мая - РИА Новости. Сделка Ирана и США не состоится, если Вашингтон продолжит настаивать на полной остановке обогащения урана, заявил замглавы МИД исламской республики Маджид Тахт-Раванчи.
"Если США преследуют цель остановить обогащение урана Ираном, то работа не пойдет. Мы не отступимся в вопросе обогащения", - передает его слова агентство Mizan.
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При этом официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Исмаил Багаи сообщил, что Тегеран все еще не получил от США письменного предложения по ядерной сделке.
Ранее в воскресенье вечером президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с премьером и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани заявил, что считает возможным достижение соглашения с американской стороной, но при условии, что Вашингтон перестанет запугивать Тегеран.
При этом ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью ABC News, комментируя переговоры США с Ираном, заявил, что по условиям возможной сделки у Ирана не должно быть возможности обогащать уран даже на 1%. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отреагировал на это словами о том, что Тегеран продолжит обогащать уран вне зависимости от того, будет достигнуто соглашение с США или нет.
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Иран и США провели 11 мая четвертый раунд непрямых переговоров по иранской ядерной программе при посредничестве главы МИД Омана. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, позиции сторон в ходе этого раунда сблизились, а в переговорном процессе "наблюдается прогресс". При этом он подчеркнул, что Иран готов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается.
Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Иранскую сторону на переговорах представляет глава МИД, а американскую - спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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В миреИранСШАТегеран (город)Стив УиткоффАббас АракчиМаджид Тахт-РаванчиОбострение отношений США и Ирана
 
 
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