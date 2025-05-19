https://ria.ru/20250519/intel-2017957792.html
Intel анонсировала новые графические процессоры для ИИ
Intel анонсировала новые графические процессоры для ИИ - РИА Новости, 19.05.2025
Intel анонсировала новые графические процессоры для ИИ
Компания Intel объявила о запуске новых графических процессоров для искусственного интеллекта (ИИ), следует из пресс-релиза компании. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T23:29:00+03:00
2025-05-19T23:29:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Компания Intel объявила о запуске новых графических процессоров для искусственного интеллекта (ИИ), следует из пресс-релиза компании. "В преддверии выставки Computex корпорация Intel выпускает графические процессоры Arc Pro B60 и B50 для рабочих станций и... ИИ, расширяя линию Arc Pro за счет увеличения конфигураций памяти и расширенной поддержки программного обеспечения", - отмечается в релизе. Новые технологические модели Intel представит на выставке Computex 2025. Мероприятие пройдет с 20 по 23 мая в Тайбэе (Тайвань), оно приурочено к 40-летию сотрудничества Intel с местными партнерами по экосистеме. Кроме того, компания открыла доступ к инструменту AI Assistant Builder для создания ИИ-агентов на веб-сервисе GitHub. Этот механизм позволяет разработчикам создавать и внедрять ИИ-агентов в деятельность организаций, а также поставлять их напрямую клиентам. Также Intel представит платы Intel Gaudi 3 PCIe, а продажи карт этой модели запустит во второй половине 2025 года. Платы будут поддерживать масштабируемую работу ИИ в существующих серверных центрах обработки данных, указывает компания в релизе. Согласно представленным данным, жидкостное охлаждение этих систем способно обеспечить высокую производительность и снизить совокупную стоимость владения. Американская корпорация Intel была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.
https://ria.ru/20250422/ekspert-2012647949.html
https://ria.ru/20250416/ssha-2011386087.html
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экономика, технологии, тайвань, в мире, сша, intel corporation, ии, искусственный интеллект (ии), процессоры
Экономика, Технологии, Тайвань, В мире, США, Intel Corporation, ИИ, Искусственный интеллект (ИИ), процессоры
Intel анонсировала новые графические процессоры для ИИ
Intel анонсировала графические процессоры Arc Pro для искусственного интеллекта
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Компания Intel объявила о запуске новых графических процессоров для искусственного интеллекта (ИИ), следует из пресс-релиза компании.
"В преддверии выставки Computex корпорация Intel выпускает графические процессоры Arc Pro B60 и B50 для рабочих станций и... ИИ, расширяя линию Arc Pro за счет увеличения конфигураций памяти и расширенной поддержки программного обеспечения", - отмечается в релизе.
Новые технологические модели Intel представит на выставке Computex 2025. Мероприятие пройдет с 20 по 23 мая в Тайбэе (Тайвань
), оно приурочено к 40-летию сотрудничества Intel с местными партнерами по экосистеме.
Кроме того, компания открыла доступ к инструменту AI Assistant Builder для создания ИИ-агентов на веб-сервисе GitHub. Этот механизм позволяет разработчикам создавать и внедрять ИИ-агентов в деятельность организаций, а также поставлять их напрямую клиентам.
Также Intel представит платы Intel Gaudi 3 PCIe, а продажи карт этой модели запустит во второй половине 2025 года. Платы будут поддерживать масштабируемую работу ИИ в существующих серверных центрах обработки данных, указывает компания в релизе. Согласно представленным данным, жидкостное охлаждение этих систем способно обеспечить высокую производительность и снизить совокупную стоимость владения.
Американская корпорация Intel была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.