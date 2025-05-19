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Комиссия ГД предложила усилить санкции в отношении иноагентов - РИА Новости, 19.05.2025
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16:14 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/inoagenty-2017872394.html
Комиссия ГД предложила усилить санкции в отношении иноагентов
Комиссия ГД предложила усилить санкции в отношении иноагентов - РИА Новости, 19.05.2025
Комиссия ГД предложила усилить санкции в отношении иноагентов
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России предлагает внести в УК РФ поправки, устанавливающие... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T16:14:00+03:00
2025-05-19T16:14:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России предлагает внести в УК РФ поправки, устанавливающие санкции к иностранным агентам выше ныне действующих, сообщил председатель комиссии Василий Пискарев в Telegram-канале комиссии. "С учетом зарубежного опыта, а также текущих вызовов и угроз безопасности и суверенитету страны полагаем необходимым внести в Уголовный кодекс РФ поправки, устанавливающие санкции к иностранным агентам выше ныне действующих", - заявил Пискарев. Депутат отметил, что сегодня со стороны Минюста России прозвучали важные предложения по совершенствованию законодательства об иностранных агентах. "Следует согласиться с министерством юстиции РФ, с которым мы работаем в тесном взаимодействии, и поддержать их предложение о пересмотре размеров санкций для иноагентов. Наше законодательство действительно относится к иноагентам весьма лояльно. Правоприменительная практика показывает, что действующие механизмы привлечения их к ответственности не позволяют в полной мере обеспечить исполнение требований закона", - добавил парламентарий. По его словам, комиссией изучены международные модели уголовно-правового регулирования деятельности иностранных агентов. "Так, согласно 18-й поправке к Конституции США (параграф 951), законам Австралии "О схеме транспарентности иностранного влияния" 2018 года и Великобритании "О национальной безопасности" 2023 года, в указанных странах за несоблюдение обязанностей иностранных агентов предусматривается более жесткое, чем в России, уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет (в России значительно меньше)", - рассказал парламентарий.
https://ria.ru/20250519/inoagenty-2017844284.html
https://ria.ru/20250508/rossiya-2015874480.html
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россия, сша, австралия, василий пискарев, госдума рф, иноагенты, общество
Россия, США, Австралия, Василий Пискарев, Госдума РФ, иноагенты, Общество
Комиссия ГД предложила усилить санкции в отношении иноагентов

Пискарев: комиссия ГД предложила ввести санкции к иноагентам выше действующих

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкФойе Государственной Думы РФ
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России предлагает внести в УК РФ поправки, устанавливающие санкции к иностранным агентам выше ныне действующих, сообщил председатель комиссии Василий Пискарев в Telegram-канале комиссии.
"С учетом зарубежного опыта, а также текущих вызовов и угроз безопасности и суверенитету страны полагаем необходимым внести в Уголовный кодекс РФ поправки, устанавливающие санкции к иностранным агентам выше ныне действующих", - заявил Пискарев.
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Депутат отметил, что сегодня со стороны Минюста России прозвучали важные предложения по совершенствованию законодательства об иностранных агентах.
"Следует согласиться с министерством юстиции РФ, с которым мы работаем в тесном взаимодействии, и поддержать их предложение о пересмотре размеров санкций для иноагентов. Наше законодательство действительно относится к иноагентам весьма лояльно. Правоприменительная практика показывает, что действующие механизмы привлечения их к ответственности не позволяют в полной мере обеспечить исполнение требований закона", - добавил парламентарий.
По его словам, комиссией изучены международные модели уголовно-правового регулирования деятельности иностранных агентов.
"Так, согласно 18-й поправке к Конституции США (параграф 951), законам Австралии "О схеме транспарентности иностранного влияния" 2018 года и Великобритании "О национальной безопасности" 2023 года, в указанных странах за несоблюдение обязанностей иностранных агентов предусматривается более жесткое, чем в России, уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет (в России значительно меньше)", - рассказал парламентарий.
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РоссияСШААвстралияВасилий ПискаревГосдума РФиноагентыОбщество
 
 
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