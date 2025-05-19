https://ria.ru/20250519/inoagenty-2017872394.html

Комиссия ГД предложила усилить санкции в отношении иноагентов

Комиссия ГД предложила усилить санкции в отношении иноагентов - РИА Новости, 19.05.2025

Комиссия ГД предложила усилить санкции в отношении иноагентов

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России предлагает внести в УК РФ поправки, устанавливающие... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T16:14:00+03:00

2025-05-19T16:14:00+03:00

2025-05-19T16:14:00+03:00

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василий пискарев

госдума рф

иноагенты

общество

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России предлагает внести в УК РФ поправки, устанавливающие санкции к иностранным агентам выше ныне действующих, сообщил председатель комиссии Василий Пискарев в Telegram-канале комиссии. "С учетом зарубежного опыта, а также текущих вызовов и угроз безопасности и суверенитету страны полагаем необходимым внести в Уголовный кодекс РФ поправки, устанавливающие санкции к иностранным агентам выше ныне действующих", - заявил Пискарев. Депутат отметил, что сегодня со стороны Минюста России прозвучали важные предложения по совершенствованию законодательства об иностранных агентах. "Следует согласиться с министерством юстиции РФ, с которым мы работаем в тесном взаимодействии, и поддержать их предложение о пересмотре размеров санкций для иноагентов. Наше законодательство действительно относится к иноагентам весьма лояльно. Правоприменительная практика показывает, что действующие механизмы привлечения их к ответственности не позволяют в полной мере обеспечить исполнение требований закона", - добавил парламентарий. По его словам, комиссией изучены международные модели уголовно-правового регулирования деятельности иностранных агентов. "Так, согласно 18-й поправке к Конституции США (параграф 951), законам Австралии "О схеме транспарентности иностранного влияния" 2018 года и Великобритании "О национальной безопасности" 2023 года, в указанных странах за несоблюдение обязанностей иностранных агентов предусматривается более жесткое, чем в России, уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет (в России значительно меньше)", - рассказал парламентарий.

https://ria.ru/20250519/inoagenty-2017844284.html

https://ria.ru/20250508/rossiya-2015874480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, австралия, василий пискарев, госдума рф, иноагенты, общество