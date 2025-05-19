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Захарова рассказала, что значило введение статуса иноагента в России - РИА Новости, 19.05.2025
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14:52 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/inoagenty-2017844284.html
Захарова рассказала, что значило введение статуса иноагента в России
Захарова рассказала, что значило введение статуса иноагента в России - РИА Новости, 19.05.2025
Захарова рассказала, что значило введение статуса иноагента в России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что введение статуса иноагента - это и способ защитить суверенитет России, и зеркальная мера. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T14:52:00+03:00
2025-05-19T14:52:00+03:00
россия
мария захарова
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что введение статуса иноагента - это и способ защитить суверенитет России, и зеркальная мера. "Кратко отвечу сразу на вопрос, является ли это мерой зеркальной или является способом защиты суверенитета - и то, и другое. В первую очередь это мера зеркальная", - сказала она на сессии ПМЮФ "Институт иностранного агента. Мировой опыт". Как отметила официальный представитель МИД РФ, статус иноагента - прозрачная и специально разработанная с учетом мирового опыта ответная мера защитительного характера, не призванная дискриминировать кого-то по политическим критериям. "Это был старт хорошей, нормальной дискуссии, хотя мы делали все это под улюлюканье: под улюлюканье Запада, под попытки истерично сказать, что все это не так, но потом прошло пару лет, и иностранные агенты, которые уже к этому моменту имели у нас этот статус, подтвердили его, и многие, так сказать, отъехали", - добавила она. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принятие законов о противодействии иноагентам очень важно в ситуации с активностью недружественных государств. Он отметил, что принятие данных законопроектов направлено на сохранение суверенитета страны и обеспечение безопасности России.
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россия, мария захарова, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Мария Захарова, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Захарова рассказала, что значило введение статуса иноагента в России

Захарова назвала введение статуса иноагента способом защитить суверенитет России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что введение статуса иноагента - это и способ защитить суверенитет России, и зеркальная мера.
«
"Кратко отвечу сразу на вопрос, является ли это мерой зеркальной или является способом защиты суверенитета - и то, и другое. В первую очередь это мера зеркальная", - сказала она на сессии ПМЮФ "Институт иностранного агента. Мировой опыт".
Как отметила официальный представитель МИД РФ, статус иноагента - прозрачная и специально разработанная с учетом мирового опыта ответная мера защитительного характера, не призванная дискриминировать кого-то по политическим критериям.
"Это был старт хорошей, нормальной дискуссии, хотя мы делали все это под улюлюканье: под улюлюканье Запада, под попытки истерично сказать, что все это не так, но потом прошло пару лет, и иностранные агенты, которые уже к этому моменту имели у нас этот статус, подтвердили его, и многие, так сказать, отъехали", - добавила она.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принятие законов о противодействии иноагентам очень важно в ситуации с активностью недружественных государств. Он отметил, что принятие данных законопроектов направлено на сохранение суверенитета страны и обеспечение безопасности России.
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