https://ria.ru/20250519/grigorovich-2017815742.html

Умер хореограф Юрий Григорович

Умер хореограф Юрий Григорович - РИА Новости, 19.05.2025

Умер хореограф Юрий Григорович

Советский и российский хореограф Юрий Григорович скончался на 99-м году жизни, сообщил РИА Новости его помощник Александр Колесников. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T13:04:00+03:00

2025-05-19T13:04:00+03:00

2025-05-19T13:09:00+03:00

юрий григорович

культура

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Советский и российский хореограф Юрий Григорович скончался на 99-м году жизни, сообщил РИА Новости его помощник Александр Колесников."Полтора часа назад на 99-м году жизни скончался выдающийся советский и российский хореограф Юрий Григорович", - сказал собеседник агентства.Как уточнил Колесников, о дате и мете прощания и похорон будет сообщено дополнительно.

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2025

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юрий григорович