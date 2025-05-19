https://ria.ru/20250519/grigorovich-2017815742.html
Умер хореограф Юрий Григорович
Умер хореограф Юрий Григорович - РИА Новости, 19.05.2025
Умер хореограф Юрий Григорович
Советский и российский хореограф Юрий Григорович скончался на 99-м году жизни, сообщил РИА Новости его помощник Александр Колесников. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T13:04:00+03:00
2025-05-19T13:04:00+03:00
2025-05-19T13:09:00+03:00
юрий григорович
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017813532_0:0:1480:834_1920x0_80_0_0_8213127435636cc602ac79e45e3893e2.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Советский и российский хореограф Юрий Григорович скончался на 99-м году жизни, сообщил РИА Новости его помощник Александр Колесников."Полтора часа назад на 99-м году жизни скончался выдающийся советский и российский хореограф Юрий Григорович", - сказал собеседник агентства.Как уточнил Колесников, о дате и мете прощания и похорон будет сообщено дополнительно.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017813532_62:0:1427:1024_1920x0_80_0_0_4fff3c29197e5f00e92328cea02446d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий григорович
Юрий Григорович, Культура
Умер хореограф Юрий Григорович
Советский и российский хореограф Юрий Григорович умер на 99-м году жизни