https://ria.ru/20250519/gosduma-2017744952.html
Россияне могут получить 100 тысяч рублей на газификацию
Россияне могут получить 100 тысяч рублей на газификацию - РИА Новости, 19.05.2025
Россияне могут получить 100 тысяч рублей на газификацию
Государство предоставляет отдельным льготным категориям граждан РФ субсидию в размере 100 тысяч рублей на приобретение и установку газового оборудования, а... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T02:28:00+03:00
2025-05-19T02:28:00+03:00
2025-05-19T02:28:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Государство предоставляет отдельным льготным категориям граждан РФ субсидию в размере 100 тысяч рублей на приобретение и установку газового оборудования, а также на строительство газовой сети до жилого помещения, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. "С 2023 года государство компенсирует отдельным льготным категориям граждан часть расходов на приобретение и установку необходимого оборудования, а также на строительство газовой сети до жилого помещения. На эти цели предоставляется субсидия в размере не менее 100 тысяч рублей. Стоит отметить, что данная сумма может быть увеличена за счет бюджета субъекта РФ", - сказал Кошелев. По словам парламентария, направить средства можно на проведение работ внутри участка: оплату проекта, проведение строительно-монтажных работ в границах участка и внутридомовых сетях, а также покупку газового оборудования и приборов учета. Он добавил, что такая поддержка может быть оказана 13 категориям граждан: участникам Великой Отечественной войны, членам семей погибших и умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, многодетным семьям, малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми. "Кроме того, регионы могут дополнять этот перечень. В некоторых субъектах РФ на такую же льготу могут рассчитывать труженики тыла, ветераны труда, ликвидаторы аварии на ЧАЭС и пострадавшие от ее последствий, а также лица, пострадавшие от фашизма, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, неработающие пенсионеры, получающие пенсию по старости. К таким категориям граждан также могут быть отнесены мобилизованные, военнослужащие и добровольцы, принимающие участие в СВО", - добавил Кошелев. Он пояснил, что для того, чтобы получить субсидию на льготное подключение газа необходимо подать заявление через местный орган социальной защиты или через портал "Госуслуги", а также предоставить необходимые документы: паспорт, правоустанавливающие документы на собственность, справку о составе семьи и документы, подтверждающие льготный статус, проектно-сметную или договорную документацию на газификацию. Далее необходимо дождаться рассмотрения, а после завершения проверки документов субсидия будет направлена на оплату подключения газа.
https://ria.ru/20250425/shojgu-2013522477.html
https://ria.ru/20250220/gosduma-2000464085.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, ленинград, севастополь, владимир кошелев, госдума рф
Общество, Россия, Ленинград, Севастополь, Владимир Кошелев, Госдума РФ
Россияне могут получить 100 тысяч рублей на газификацию
Депутат Кошелев: льготникам выделят 100 тысяч рублей на газовое оборудование
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Государство предоставляет отдельным льготным категориям граждан РФ субсидию в размере 100 тысяч рублей на приобретение и установку газового оборудования, а также на строительство газовой сети до жилого помещения, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
"С 2023 года государство компенсирует отдельным льготным категориям граждан часть расходов на приобретение и установку необходимого оборудования, а также на строительство газовой сети до жилого помещения. На эти цели предоставляется субсидия в размере не менее 100 тысяч рублей. Стоит отметить, что данная сумма может быть увеличена за счет бюджета субъекта РФ", - сказал Кошелев
.
По словам парламентария, направить средства можно на проведение работ внутри участка: оплату проекта, проведение строительно-монтажных работ в границах участка и внутридомовых сетях, а также покупку газового оборудования и приборов учета.
Он добавил, что такая поддержка может быть оказана 13 категориям граждан: участникам Великой Отечественной войны, членам семей погибших и умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, многодетным семьям, малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми.
"Кроме того, регионы могут дополнять этот перечень. В некоторых субъектах РФ
на такую же льготу могут рассчитывать труженики тыла, ветераны труда, ликвидаторы аварии на ЧАЭС и пострадавшие от ее последствий, а также лица, пострадавшие от фашизма, жители блокадного Ленинграда
и осажденного Севастополя
, неработающие пенсионеры, получающие пенсию по старости. К таким категориям граждан также могут быть отнесены мобилизованные, военнослужащие и добровольцы, принимающие участие в СВО", - добавил Кошелев.
Он пояснил, что для того, чтобы получить субсидию на льготное подключение газа необходимо подать заявление через местный орган социальной защиты или через портал "Госуслуги", а также предоставить необходимые документы: паспорт, правоустанавливающие документы на собственность, справку о составе семьи и документы, подтверждающие льготный статус, проектно-сметную или договорную документацию на газификацию. Далее необходимо дождаться рассмотрения, а после завершения проверки документов субсидия будет направлена на оплату подключения газа.