Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесут проект о бесплатной парковке для многодетных семей - РИА Новости, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:10 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/gosduma-2017741309.html
В Госдуму внесут проект о бесплатной парковке для многодетных семей
В Госдуму внесут проект о бесплатной парковке для многодетных семей - РИА Новости, 19.05.2025
В Госдуму внесут проект о бесплатной парковке для многодетных семей
Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") внесет в палату парламента законопроект, которым предлагается... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T01:10:00+03:00
2025-05-19T01:10:00+03:00
общество
россия
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e57d8ae96dabe194e6be8ac34a1b431c.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") внесет в палату парламента законопроект, которым предлагается закрепить за многодетными семьями право на два бесплатных парковочных места для автомобилей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается закрепить на федеральном уровне право многодетных семей на два бесплатных парковочных места для транспортных средств, зарегистрированных на многодетных родителей", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В документах отмечается, что в настоящее время бесплатная парковка для многодетных существует только в 37 российский регионах, кроме того, условия для нее везде разные. В случае принятия данного законопроекта, льгота будет федеральной. "Многодетные родители часто разрываются между делами. Папа везет сына в школу, мама — дочек в поликлинику или на кружки. Если за каждую парковку приходится платить, это бьет по семейному бюджету", - сказал Гусев РИА Новости. Он уточнил, что проектом предлагается убрать эту нагрузку, дав семьям два бесплатных места. По его словам, так родители смогут гибко планировать поездки, не думая о лишних расходах. Депутат Госдумы отметил, что воспитывать нескольких детей непросто, и такие меры помогут сэкономить и деньги, и нервы. "К тому же, это шаг к поддержке семейных ценностей и росту рождаемости, о чем не раз говорил президент России Владимир Путин. Когда закон примут, многодетные семьи по всей стране получат еще одну полезную льготу. Она сделает их жизнь чуть проще и комфортнее", — заключил Гусев.
https://ria.ru/20241115/proezd-1983866286.html
https://realty.ria.ru/20250516/rossija-2017299140.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_371e3e13f12fea0b0a3fec252f1cb4c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект о бесплатной парковке для многодетных семей

В Госдуму внесут проект о двух бесплатных парковочных местах для многодетных

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") внесет в палату парламента законопроект, которым предлагается закрепить за многодетными семьями право на два бесплатных парковочных места для автомобилей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается закрепить на федеральном уровне право многодетных семей на два бесплатных парковочных места для транспортных средств, зарегистрированных на многодетных родителей", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
В ГД предложили компенсировать многодетным семьям проезд по платным дорогам
15 ноября 2024, 03:29
В документах отмечается, что в настоящее время бесплатная парковка для многодетных существует только в 37 российский регионах, кроме того, условия для нее везде разные. В случае принятия данного законопроекта, льгота будет федеральной.
"Многодетные родители часто разрываются между делами. Папа везет сына в школу, мама — дочек в поликлинику или на кружки. Если за каждую парковку приходится платить, это бьет по семейному бюджету", - сказал Гусев РИА Новости.
Он уточнил, что проектом предлагается убрать эту нагрузку, дав семьям два бесплатных места. По его словам, так родители смогут гибко планировать поездки, не думая о лишних расходах.
Депутат Госдумы отметил, что воспитывать нескольких детей непросто, и такие меры помогут сэкономить и деньги, и нервы.
"К тому же, это шаг к поддержке семейных ценностей и росту рождаемости, о чем не раз говорил президент России Владимир Путин. Когда закон примут, многодетные семьи по всей стране получат еще одну полезную льготу. Она сделает их жизнь чуть проще и комфортнее", — заключил Гусев.
Сайт Госуслуги - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Многодетные могут на "Госуслугах" оформить региональную выплату на ипотеку
16 мая, 11:05
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала