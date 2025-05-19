https://ria.ru/20250519/gosduma-2017741309.html

В Госдуму внесут проект о бесплатной парковке для многодетных семей

В Госдуму внесут проект о бесплатной парковке для многодетных семей - РИА Новости, 19.05.2025

В Госдуму внесут проект о бесплатной парковке для многодетных семей

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") внесет в палату парламента законопроект, которым предлагается... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T01:10:00+03:00

2025-05-19T01:10:00+03:00

2025-05-19T01:10:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") внесет в палату парламента законопроект, которым предлагается закрепить за многодетными семьями право на два бесплатных парковочных места для автомобилей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается закрепить на федеральном уровне право многодетных семей на два бесплатных парковочных места для транспортных средств, зарегистрированных на многодетных родителей", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В документах отмечается, что в настоящее время бесплатная парковка для многодетных существует только в 37 российский регионах, кроме того, условия для нее везде разные. В случае принятия данного законопроекта, льгота будет федеральной. "Многодетные родители часто разрываются между делами. Папа везет сына в школу, мама — дочек в поликлинику или на кружки. Если за каждую парковку приходится платить, это бьет по семейному бюджету", - сказал Гусев РИА Новости. Он уточнил, что проектом предлагается убрать эту нагрузку, дав семьям два бесплатных места. По его словам, так родители смогут гибко планировать поездки, не думая о лишних расходах. Депутат Госдумы отметил, что воспитывать нескольких детей непросто, и такие меры помогут сэкономить и деньги, и нервы. "К тому же, это шаг к поддержке семейных ценностей и росту рождаемости, о чем не раз говорил президент России Владимир Путин. Когда закон примут, многодетные семьи по всей стране получат еще одну полезную льготу. Она сделает их жизнь чуть проще и комфортнее", — заключил Гусев.

https://ria.ru/20241115/proezd-1983866286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, госдума рф