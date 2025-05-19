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В думе Находки объяснили, что было с главой парламента на юбилее города - РИА Новости, 19.05.2025
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07:08 19.05.2025 (обновлено: 12:30 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/glava-2017756369.html
В думе Находки объяснили, что было с главой парламента на юбилее города
В думе Находки объяснили, что было с главой парламента на юбилее города - РИА Новости, 19.05.2025
В думе Находки объяснили, что было с главой парламента на юбилее города
Председатель думы Находкинского городского округа Андрей Кузнецов, поздравляя горожан на празднике в честь юбилея города, не был пьян, парламентарий был... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T07:08:00+03:00
2025-05-19T12:30:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Председатель думы Находкинского городского округа Андрей Кузнецов, поздравляя горожан на празднике в честь юбилея города, не был пьян, парламентарий был уставшим и разволновался, сообщил РИА Новости представитель думы. В соцсетях разошлось видео с праздничного концерта, посвященного 75-летию Находки. На сцене глава города Тимур Магинский и Кузнецов поздравляют горожан, речь последнего местами запинается. В соцсетях комментаторы предположили, что парламентарий якобы пьян. "Праздничная программа мероприятий, посвященных 75-летию Находки, была очень насыщенной. Кузнецов принимал активное участие во всех мероприятиях. В Находке с рабочей поездкой был губернатор, руководство города и края провели в том числе и рабочие совещания. Естественно, к вечеру у Андрея Владимировича сказалась усталость. И несмотря на то, что он человек публичный, он разволновался перед выступлением. Но выступление его было патриотичным, он ориентировал публику на наши общероссийские ценности", - рассказал собеседник агентства. Он отметил, что Кузнецов в своем выступлении подчеркнул, что в этом году в Находке отмечается не только юбилей города, но и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, проводится СВО, которая, по его мнению, должна закончиться в этом году нашей общей победой. "Не понимаем, почему это вызвало такое негодование у людей. Праздник получился замечательный, многим понравился", - добавили в думе.
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общество, находка
Общество, Находка
В думе Находки объяснили, что было с главой парламента на юбилее города

Председатель гордумы Находки, поздравляя горожан, был не пьяным, а уставшим

© Кадр видео из соцсетейПредседатель думы Находкинского городского округа Андрей Кузнецов поздравляет горожан на празднике в честь юбилея города
Председатель думы Находкинского городского округа Андрей Кузнецов поздравляет горожан на празднике в честь юбилея города - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Кадр видео из соцсетей
Председатель думы Находкинского городского округа Андрей Кузнецов поздравляет горожан на празднике в честь юбилея города
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Председатель думы Находкинского городского округа Андрей Кузнецов, поздравляя горожан на празднике в честь юбилея города, не был пьян, парламентарий был уставшим и разволновался, сообщил РИА Новости представитель думы.
В соцсетях разошлось видео с праздничного концерта, посвященного 75-летию Находки. На сцене глава города Тимур Магинский и Кузнецов поздравляют горожан, речь последнего местами запинается. В соцсетях комментаторы предположили, что парламентарий якобы пьян.
"Праздничная программа мероприятий, посвященных 75-летию Находки, была очень насыщенной. Кузнецов принимал активное участие во всех мероприятиях. В Находке с рабочей поездкой был губернатор, руководство города и края провели в том числе и рабочие совещания. Естественно, к вечеру у Андрея Владимировича сказалась усталость. И несмотря на то, что он человек публичный, он разволновался перед выступлением. Но выступление его было патриотичным, он ориентировал публику на наши общероссийские ценности", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что Кузнецов в своем выступлении подчеркнул, что в этом году в Находке отмечается не только юбилей города, но и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, проводится СВО, которая, по его мнению, должна закончиться в этом году нашей общей победой.
"Не понимаем, почему это вызвало такое негодование у людей. Праздник получился замечательный, многим понравился", - добавили в думе.
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