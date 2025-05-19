https://ria.ru/20250519/gladkov-2017947158.html

Гладков сообщил о нарушениях при строительстве оборонительных сооружений

Гладков сообщил о нарушениях при строительстве оборонительных сооружений - РИА Новости, 19.05.2025

Гладков сообщил о нарушениях при строительстве оборонительных сооружений

При проверке строительства оборонительных сооружений в Белгородской области выявили нарушения на 109 миллионов рублей, сообщил губернатора Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T21:41:00+03:00

2025-05-19T21:41:00+03:00

2025-05-19T22:15:00+03:00

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 19 мая — РИА Новости. При проверке строительства оборонительных сооружений в Белгородской области выявили нарушения на 109 миллионов рублей, сообщил губернатора Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Получил информацию о результатах дополнительной проверки по строительству оборонительных сооружений. Проверяющие нашли нарушения на 109 миллионов рублей. Эти деньги сегодня были направлены в федеральный бюджет", — написал он.Как уточнил глава региона, также удалось выявить случаи завышения объемов выполненных работ со стороны подрядных организаций. После этого были подготовлены документы, которые направили в суд для дальнейшего разбирательства. Проверка будет продолжена, подчеркнул Гладков.

https://ria.ru/20250512/belgorod-2016544655.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков