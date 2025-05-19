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Гладков сообщил о нарушениях при строительстве оборонительных сооружений - РИА Новости, 19.05.2025
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21:41 19.05.2025 (обновлено: 22:15 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/gladkov-2017947158.html
Гладков сообщил о нарушениях при строительстве оборонительных сооружений
Гладков сообщил о нарушениях при строительстве оборонительных сооружений - РИА Новости, 19.05.2025
Гладков сообщил о нарушениях при строительстве оборонительных сооружений
При проверке строительства оборонительных сооружений в Белгородской области выявили нарушения на 109 миллионов рублей, сообщил губернатора Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T21:41:00+03:00
2025-05-19T22:15:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 19 мая — РИА Новости. При проверке строительства оборонительных сооружений в Белгородской области выявили нарушения на 109 миллионов рублей, сообщил губернатора Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Получил информацию о результатах дополнительной проверки по строительству оборонительных сооружений. Проверяющие нашли нарушения на 109 миллионов рублей. Эти деньги сегодня были направлены в федеральный бюджет", — написал он.Как уточнил глава региона, также удалось выявить случаи завышения объемов выполненных работ со стороны подрядных организаций. После этого были подготовлены документы, которые направили в суд для дальнейшего разбирательства. Проверка будет продолжена, подчеркнул Гладков.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков сообщил о нарушениях при строительстве оборонительных сооружений

В Белгородской области нашли нарушения на 109 млн при строительстве фортификаций

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 мая — РИА Новости. При проверке строительства оборонительных сооружений в Белгородской области выявили нарушения на 109 миллионов рублей, сообщил губернатора Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Получил информацию о результатах дополнительной проверки по строительству оборонительных сооружений. Проверяющие нашли нарушения на 109 миллионов рублей. Эти деньги сегодня были направлены в федеральный бюджет", — написал он.
Как уточнил глава региона, также удалось выявить случаи завышения объемов выполненных работ со стороны подрядных организаций. После этого были подготовлены документы, которые направили в суд для дальнейшего разбирательства.
Проверка будет продолжена, подчеркнул Гладков.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
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ПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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