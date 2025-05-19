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На Урале гимнастка разбилась в цирке во время исполнения номера - РИА Новости, 19.05.2025
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08:52 19.05.2025 (обновлено: 10:15 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/gimnastka-2017763861.html
На Урале гимнастка разбилась в цирке во время исполнения номера
На Урале гимнастка разбилась в цирке во время исполнения номера - РИА Новости, 19.05.2025
На Урале гимнастка разбилась в цирке во время исполнения номера
В Магнитогорском государственном цирке гимнастка погибла, упав с высоты четыре метра, сообщил главк Следственного комитета по Челябинской области. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T08:52:00+03:00
2025-05-19T10:15:00+03:00
происшествия
россия
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 мая — РИА Новости. В Магнитогорском государственном цирке гимнастка погибла, упав с высоты четыре метра, сообщил главк Следственного комитета по Челябинской области.&quot;Следователем Правобережного межрайонного следственного отдела &lt;…&gt; возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 Уголовного кодекса Российской Федерации (&quot;Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)&quot;, — говорится в релизе.По данным следствия, 17 мая сотрудники цирка нарушили требования охраны труда при подготовке представления и позволили 22-летней артистке выполнять акробатический трюк на аппарате "Колесо смелости" без страховки и пассировки. В результате девушка сорвалась и упала на арену, а затем скончалась в машине скорой помощи. Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев, а также ответственных за соблюдение требований охраны труда.
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происшествия, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале гимнастка разбилась в цирке во время исполнения номера

Гимнастка погибла в Магнитогорском цирке при выполнении трюка "Колесо смерти"

© Челябинский Следком/TelegramРабота следователей на месте падения гимнастки в Магнитогорском цирке
Работа следователей на месте падения гимнастки в Магнитогорском цирке - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Челябинский Следком/Telegram
Работа следователей на месте падения гимнастки в Магнитогорском цирке
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 мая — РИА Новости. В Магнитогорском государственном цирке гимнастка погибла, упав с высоты четыре метра, сообщил главк Следственного комитета по Челябинской области.
«

"Следователем Правобережного межрайонного следственного отдела <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — говорится в релизе.

По данным следствия, 17 мая сотрудники цирка нарушили требования охраны труда при подготовке представления и позволили 22-летней артистке выполнять акробатический трюк на аппарате "Колесо смелости" без страховки и пассировки. В результате девушка сорвалась и упала на арену, а затем скончалась в машине скорой помощи.
Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев, а также ответственных за соблюдение требований охраны труда.
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ПроисшествияРоссияЧелябинская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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