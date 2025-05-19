https://ria.ru/20250519/gimnastka-2017763861.html

На Урале гимнастка разбилась в цирке во время исполнения номера

На Урале гимнастка разбилась в цирке во время исполнения номера - РИА Новости, 19.05.2025

На Урале гимнастка разбилась в цирке во время исполнения номера

В Магнитогорском государственном цирке гимнастка погибла, упав с высоты четыре метра, сообщил главк Следственного комитета по Челябинской области. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T08:52:00+03:00

2025-05-19T08:52:00+03:00

2025-05-19T10:15:00+03:00

происшествия

россия

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 мая — РИА Новости. В Магнитогорском государственном цирке гимнастка погибла, упав с высоты четыре метра, сообщил главк Следственного комитета по Челябинской области."Следователем Правобережного межрайонного следственного отдела <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — говорится в релизе.По данным следствия, 17 мая сотрудники цирка нарушили требования охраны труда при подготовке представления и позволили 22-летней артистке выполнять акробатический трюк на аппарате "Колесо смелости" без страховки и пассировки. В результате девушка сорвалась и упала на арену, а затем скончалась в машине скорой помощи. Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев, а также ответственных за соблюдение требований охраны труда.

https://ria.ru/20241006/zapashnaja-1976611401.html

россия

челябинская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)