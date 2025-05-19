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В Екатеринбурге мужчина на электросамокате врезался в авто и погиб

В Екатеринбурге мужчина на электросамокате врезался в авто и погиб - РИА Новости, 19.05.2025

В Екатеринбурге мужчина на электросамокате врезался в авто и погиб

Управлявший электросамокатом мужчина погиб в Екатеринбурге после того, как врезался в стоявший на парковке автомобиль, сообщает Госавтоинспекция Свердловской... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T08:21:00+03:00

2025-05-19T08:21:00+03:00

2025-05-19T12:26:00+03:00

екатеринбург

свердловская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Управлявший электросамокатом мужчина погиб в Екатеринбурге после того, как врезался в стоявший на парковке автомобиль, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области. По данным ведомства, ночью в понедельник, около 2.00 мск, на улице Первомайской в уральской столице 36-летний мужчина на прокатном самокате наехал на стоявший на парковке автомобиль Dodge Caliber. "В результате ДТП водитель средства индивидуальной мобильности, являвшийся жителем поселка Патруши Сысертского района, получил тяжелые травмы, не совместимые с жизнью, скончался на месте, до прибытия бригады медиков", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250519/mototsikl-2017760096.html

екатеринбург

свердловская область

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екатеринбург, свердловская область, происшествия