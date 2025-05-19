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В Екатеринбурге мужчина на электросамокате врезался в авто и погиб - РИА Новости, 19.05.2025
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08:21 19.05.2025 (обновлено: 12:26 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/gibel-2017761018.html
В Екатеринбурге мужчина на электросамокате врезался в авто и погиб
В Екатеринбурге мужчина на электросамокате врезался в авто и погиб - РИА Новости, 19.05.2025
В Екатеринбурге мужчина на электросамокате врезался в авто и погиб
Управлявший электросамокатом мужчина погиб в Екатеринбурге после того, как врезался в стоявший на парковке автомобиль, сообщает Госавтоинспекция Свердловской... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T08:21:00+03:00
2025-05-19T12:26:00+03:00
екатеринбург
свердловская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Управлявший электросамокатом мужчина погиб в Екатеринбурге после того, как врезался в стоявший на парковке автомобиль, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области. По данным ведомства, ночью в понедельник, около 2.00 мск, на улице Первомайской в уральской столице 36-летний мужчина на прокатном самокате наехал на стоявший на парковке автомобиль Dodge Caliber. "В результате ДТП водитель средства индивидуальной мобильности, являвшийся жителем поселка Патруши Сысертского района, получил тяжелые травмы, не совместимые с жизнью, скончался на месте, до прибытия бригады медиков", - говорится в сообщении.
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екатеринбург
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екатеринбург, свердловская область, происшествия
Екатеринбург, Свердловская область, Происшествия
В Екатеринбурге мужчина на электросамокате врезался в авто и погиб

Мужчина на электросамокате погиб в Екатеринбурге, врезавшись в авто на парковке

© Фото : Госавтоинспекция Свердловской области/TelegramМесто происшествия, где мужчина на электросамокате врезался в автомобиль в Екатеринбурге
Место происшествия, где мужчина на электросамокате врезался в автомобиль в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : Госавтоинспекция Свердловской области/Telegram
Место происшествия, где мужчина на электросамокате врезался в автомобиль в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Управлявший электросамокатом мужчина погиб в Екатеринбурге после того, как врезался в стоявший на парковке автомобиль, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
По данным ведомства, ночью в понедельник, около 2.00 мск, на улице Первомайской в уральской столице 36-летний мужчина на прокатном самокате наехал на стоявший на парковке автомобиль Dodge Caliber.
"В результате ДТП водитель средства индивидуальной мобильности, являвшийся жителем поселка Патруши Сысертского района, получил тяжелые травмы, не совместимые с жизнью, скончался на месте, до прибытия бригады медиков", - говорится в сообщении.
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ЕкатеринбургСвердловская областьПроисшествия
 
 
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