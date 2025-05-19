https://ria.ru/20250519/genotsid-2017897860.html

Депутат рассказала о проекте о наказании за отрицание геноцида народа СССР

Депутат рассказала о проекте о наказании за отрицание геноцида народа СССР - РИА Новости, 19.05.2025

Депутат рассказала о проекте о наказании за отрицание геноцида народа СССР

Законопроектом о наказании за отрицание фактов геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны и уничтожение памятников и захоронений жертв... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T17:29:00+03:00

2025-05-19T17:29:00+03:00

2025-05-19T17:44:00+03:00

общество

россия

ольга занко

ирина яровая

госдума рф

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Законопроектом о наказании за отрицание фактов геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны и уничтожение памятников и захоронений жертв геноцида предлагается ввести до 5 лет лишение свободы, сообщила депутат ГД Ольга Занко в своем Telegram-канале. "Продолжаю работать над законодательной защитой исторической памяти. Разработала новый законопроект. Что предлагается? Введение уголовной ответственности (до 5 лет лишения свободы) за отрицание факта геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками. Введение ответственности за уничтожение или повреждение памятников и захоронений жертв геноцида – до 5 лет лишения свободы", - написала она. Депутат отметила, что проект важен в сфере борьбы с фальсификацией истории. "Попытки пересмотреть итоги войны, оправдать преступления нацистов и их пособников должны пресекаться законом", - считает парламентарий. По мнению Занко, необходимо защитить правду о войне и передать её детям и внукам без искажений. "Законопроект об уголовной ответственности за отрицание факта геноцида советского народа мной направлен на отзыв в правительство РФ и Верховный суд", - добавила парламентарий. Занко заявила, что законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию, все будет зависеть от ответов правительства Российской Федерации и Верховного Суда.Ранее о подготовке проекта в Госдуме рассказала вице-спикер ГД Ирина Яровая.

https://ria.ru/20250421/genotsid-2012530423.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, ольга занко, ирина яровая, госдума рф