https://ria.ru/20250519/gaza-2017751500.html

Израильские войска начали сносить индонезийскую больницу в Газе

Израильские войска начали сносить индонезийскую больницу в Газе - РИА Новости, 19.05.2025

Израильские войска начали сносить индонезийскую больницу в Газе

Израильские войска начали сносить индонезийскую больницу на севере сектора Газа, по меньшей мере 55 человек остаются заблокированными в здании, сообщает... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T05:15:00+03:00

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биньямин нетаньяху

хамас

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Израильские войска начали сносить индонезийскую больницу на севере сектора Газа, по меньшей мере 55 человек остаются заблокированными в здании, сообщает телеканал Al Jazeera. Как отмечает телеканал, речь идет о последнем медицинском учреждении на севере Газы. "Израильские войска атаковали ворота больницы и снесли северную стену осажденного объекта с помощью бульдозера", - говорится в сообщении телеканала. По информации Al Jazeera, как минимум 55 человек остаются в здании, среди них четыре врача и восемь медсестер. Телеканал добавляет, что вокруг больницы слышны звуки стрельбы. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250518/izrail-2017732989.html

https://ria.ru/20250413/izrail-2010973456.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году