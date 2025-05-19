Израильские войска начали сносить индонезийскую больницу в Газе
Израиль сносит индонезийскую больницу в Газе, 55 человек заблокированы внутри
© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия авиаударов Израиля в городе Газа
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия авиаударов Израиля в городе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Израильские войска начали сносить индонезийскую больницу на севере сектора Газа, по меньшей мере 55 человек остаются заблокированными в здании, сообщает телеканал Al Jazeera.
Как отмечает телеканал, речь идет о последнем медицинском учреждении на севере Газы.
"Израильские войска атаковали ворота больницы и снесли северную стену осажденного объекта с помощью бульдозера", - говорится в сообщении телеканала.
По информации Al Jazeera, как минимум 55 человек остаются в здании, среди них четыре врача и восемь медсестер. Телеканал добавляет, что вокруг больницы слышны звуки стрельбы.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
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