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Израильские войска начали сносить индонезийскую больницу в Газе - РИА Новости, 19.05.2025
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05:15 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/gaza-2017751500.html
Израильские войска начали сносить индонезийскую больницу в Газе
Израильские войска начали сносить индонезийскую больницу в Газе - РИА Новости, 19.05.2025
Израильские войска начали сносить индонезийскую больницу в Газе
Израильские войска начали сносить индонезийскую больницу на севере сектора Газа, по меньшей мере 55 человек остаются заблокированными в здании, сообщает... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T05:15:00+03:00
2025-05-19T05:15:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Израильские войска начали сносить индонезийскую больницу на севере сектора Газа, по меньшей мере 55 человек остаются заблокированными в здании, сообщает телеканал Al Jazeera. Как отмечает телеканал, речь идет о последнем медицинском учреждении на севере Газы. "Израильские войска атаковали ворота больницы и снесли северную стену осажденного объекта с помощью бульдозера", - говорится в сообщении телеканала. По информации Al Jazeera, как минимум 55 человек остаются в здании, среди них четыре врача и восемь медсестер. Телеканал добавляет, что вокруг больницы слышны звуки стрельбы. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250518/izrail-2017732989.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израильские войска начали сносить индонезийскую больницу в Газе

Израиль сносит индонезийскую больницу в Газе, 55 человек заблокированы внутри

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия авиаударов Израиля в городе Газа
Последствия авиаударов Израиля в городе Газа - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия авиаударов Израиля в городе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Израильские войска начали сносить индонезийскую больницу на севере сектора Газа, по меньшей мере 55 человек остаются заблокированными в здании, сообщает телеканал Al Jazeera.
Как отмечает телеканал, речь идет о последнем медицинском учреждении на севере Газы.
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"Израильские войска атаковали ворота больницы и снесли северную стену осажденного объекта с помощью бульдозера", - говорится в сообщении телеканала.
По информации Al Jazeera, как минимум 55 человек остаются в здании, среди них четыре врача и восемь медсестер. Телеканал добавляет, что вокруг больницы слышны звуки стрельбы.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
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