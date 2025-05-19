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Жителя ЛНР, задержанного за шпионаж, заподозрили в изготовлении взрывчатки - РИА Новости, 19.05.2025
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09:46 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/fsb-2017770806.html
Жителя ЛНР, задержанного за шпионаж, заподозрили в изготовлении взрывчатки
Жителя ЛНР, задержанного за шпионаж, заподозрили в изготовлении взрывчатки - РИА Новости, 19.05.2025
Жителя ЛНР, задержанного за шпионаж, заподозрили в изготовлении взрывчатки
Задержанный по подозрению в шпионаже житель ЛНР участвовал в изготовлении взрывных устройств и организовывал тайники, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T09:46:00+03:00
2025-05-19T09:46:00+03:00
служба безопасности украины
луганская народная республика
россия
общество
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ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Задержанный по подозрению в шпионаже житель ЛНР участвовал в изготовлении взрывных устройств и организовывал тайники, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. В январе в УФСБ по ЛНР рассказали РИА Новости о задержании местного жителя за сбор данных о российской армии. "УФСБ России по Луганской Народной Республике установлено, что ранее задержанный по подозрению в шпионаже житель региона, действуя по заданию СБУ, участвовал в изготовлении взрывных устройств и тайниковых операциях по их передаче для последующего использования в террористической деятельности на территории ЛНР", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ряду статей, в том числе о содействии террористической деятельности.
https://ria.ru/20250408/shpion-2010049707.html
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служба безопасности украины, луганская народная республика, россия, общество
Служба безопасности Украины, Луганская Народная Республика, Россия, Общество
Жителя ЛНР, задержанного за шпионаж, заподозрили в изготовлении взрывчатки

ФСБ: жителя ЛНР, задержанного за шпионаж, заподозрили в изготовлении взрывчатки

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Задержанный по подозрению в шпионаже житель ЛНР участвовал в изготовлении взрывных устройств и организовывал тайники, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.
В январе в УФСБ по ЛНР рассказали РИА Новости о задержании местного жителя за сбор данных о российской армии.
Суд - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Суд в ЛНР приговорил украинского шпиона к 12 годам колонии
8 апреля, 15:57
"УФСБ России по Луганской Народной Республике установлено, что ранее задержанный по подозрению в шпионаже житель региона, действуя по заданию СБУ, участвовал в изготовлении взрывных устройств и тайниковых операциях по их передаче для последующего использования в террористической деятельности на территории ЛНР", - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ряду статей, в том числе о содействии террористической деятельности.
Гражданин Украины Владислав Сугаков в зале суда - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В Петербурге украинского шпиона приговорили к десяти годам колонии
12 марта, 11:55
 
Служба безопасности УкраиныЛуганская Народная РеспубликаРоссияОбщество
 
 
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