https://ria.ru/20250519/fsb-2017769019.html

На Ставрополье поймали подростков, готовивших террористические преступления

На Ставрополье поймали подростков, готовивших террористические преступления - РИА Новости, 19.05.2025

На Ставрополье поймали подростков, готовивших террористические преступления

Силовики предотвратили серию терактов в Ставропольском крае, задержав банду подростков, готовивших нападения на полицейских в День Победы, сообщил Центр... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T09:36:00+03:00

2025-05-19T09:36:00+03:00

2025-05-19T10:23:00+03:00

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Силовики предотвратили серию терактов в Ставропольском крае, задержав банду подростков, готовивших нападения на полицейских в День Победы, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом и Министерством внутренних дел Российской Федерации на территории Ставропольского края предотвращена серия преступлений террористической направленности. В результате проведенных мероприятий выявлены и задержаны девять местных жителей, граждан Российской Федерации, приверженцев международной террористической организации", — говорится в релизе. В спецслужбе уточнили, что восемь из девяти задержанных — несовершеннолетние.По информации ФСБ, в прошлом году подросток, проживающий в Андроповском районе, через Telegram добровольно вступил в международную террористическую группировку, а затем привлек к этому еще восемь человек, из которых только один достиг 18-летия.Они намеревались напасть на полицейских 9 мая, во время празднования 80-летия Победы в одном из муниципалитетов Ставропольского края. Но осуществить задуманное им не удалось, поскольку накануне праздника силовики задержали лидеров, а затем и остальных участников ячейки.Против задержанных возбудили уголовные дела о создании террористической организации и участии в ней, а также о содействии террористической деятельности. Суд отправил всех фигурантов под стражу.Расследование продолжается.

https://ria.ru/20250516/novosibirsk-2017444556.html

https://ria.ru/20250515/rossija-2017029651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержанные на Ставрополье, которые планировали напасть на полицейских во время празднования Дня Победы ФСБ показала видео с задержанными на Ставрополье, которые планировали напасть на полицейских во время празднования юбилея Победы. 2025-05-19T09:36 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ставропольский край, россия, андроповский район, общество