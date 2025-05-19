Рейтинг@Mail.ru
На Ставрополье поймали подростков, готовивших террористические преступления - РИА Новости, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:36 19.05.2025 (обновлено: 10:23 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/fsb-2017769019.html
На Ставрополье поймали подростков, готовивших террористические преступления
На Ставрополье поймали подростков, готовивших террористические преступления - РИА Новости, 19.05.2025
На Ставрополье поймали подростков, готовивших террористические преступления
Силовики предотвратили серию терактов в Ставропольском крае, задержав банду подростков, готовивших нападения на полицейских в День Победы, сообщил Центр... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T09:36:00+03:00
2025-05-19T10:23:00+03:00
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ставропольский край
россия
андроповский район
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017773587_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1958286dbfa539b97fa3293e1e26af86.jpg
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Силовики предотвратили серию терактов в Ставропольском крае, задержав банду подростков, готовивших нападения на полицейских в День Победы, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом и Министерством внутренних дел Российской Федерации на территории Ставропольского края предотвращена серия преступлений террористической направленности. В результате проведенных мероприятий выявлены и задержаны девять местных жителей, граждан Российской Федерации, приверженцев международной террористической организации", — говорится в релизе. В спецслужбе уточнили, что восемь из девяти задержанных — несовершеннолетние.По информации ФСБ, в прошлом году подросток, проживающий в Андроповском районе, через Telegram добровольно вступил в международную террористическую группировку, а затем привлек к этому еще восемь человек, из которых только один достиг 18-летия.Они намеревались напасть на полицейских 9 мая, во время празднования 80-летия Победы в одном из муниципалитетов Ставропольского края. Но осуществить задуманное им не удалось, поскольку накануне праздника силовики задержали лидеров, а затем и остальных участников ячейки.Против задержанных возбудили уголовные дела о создании террористической организации и участии в ней, а также о содействии террористической деятельности. Суд отправил всех фигурантов под стражу.Расследование продолжается.
https://ria.ru/20250516/novosibirsk-2017444556.html
https://ria.ru/20250515/rossija-2017029651.html
ставропольский край
россия
андроповский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержанные на Ставрополье, которые планировали напасть на полицейских во время празднования Дня Победы
ФСБ показала видео с задержанными на Ставрополье, которые планировали напасть на полицейских во время празднования юбилея Победы.
2025-05-19T09:36
true
PT0M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017773587_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f2e699f66271ce9b747d19997bd4d1df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ставропольский край, россия, андроповский район, общество
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ставропольский край, Россия, Андроповский район, Общество
На Ставрополье поймали подростков, готовивших террористические преступления

На Ставрополье задержали группу подростков, готовивших серию терактов на 9 мая

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Силовики предотвратили серию терактов в Ставропольском крае, задержав банду подростков, готовивших нападения на полицейских в День Победы, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом и Министерством внутренних дел Российской Федерации на территории Ставропольского края предотвращена серия преступлений террористической направленности. В результате проведенных мероприятий выявлены и задержаны девять местных жителей, граждан Российской Федерации, приверженцев международной террористической организации", — говорится в релизе.
Следователи СК в Новосибирске завели уголовное дело о покушении на теракт в отношении двух несовершеннолетних подростков - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
В Новосибирске двоих подростков заподозрили в покушении на теракт
16 мая, 17:25
В спецслужбе уточнили, что восемь из девяти задержанных — несовершеннолетние.
По информации ФСБ, в прошлом году подросток, проживающий в Андроповском районе, через Telegram добровольно вступил в международную террористическую группировку, а затем привлек к этому еще восемь человек, из которых только один достиг 18-летия.
Они намеревались напасть на полицейских 9 мая, во время празднования 80-летия Победы в одном из муниципалитетов Ставропольского края. Но осуществить задуманное им не удалось, поскольку накануне праздника силовики задержали лидеров, а затем и остальных участников ячейки.
Против задержанных возбудили уголовные дела о создании террористической организации и участии в ней, а также о содействии террористической деятельности. Суд отправил всех фигурантов под стражу.
Расследование продолжается.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
ФСБ задержала шесть человек, готовивших теракты в Москве и Тюмени
15 мая, 08:52
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ставропольский крайРоссияАндроповский районОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала