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На Ставрополье поймали подростков, готовивших террористические преступления
На Ставрополье поймали подростков, готовивших террористические преступления - РИА Новости, 19.05.2025
На Ставрополье поймали подростков, готовивших террористические преступления
Силовики предотвратили серию терактов в Ставропольском крае, задержав банду подростков, готовивших нападения на полицейских в День Победы, сообщил Центр... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T09:36:00+03:00
2025-05-19T09:36:00+03:00
2025-05-19T10:23:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Силовики предотвратили серию терактов в Ставропольском крае, задержав банду подростков, готовивших нападения на полицейских в День Победы, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом и Министерством внутренних дел Российской Федерации на территории Ставропольского края предотвращена серия преступлений террористической направленности. В результате проведенных мероприятий выявлены и задержаны девять местных жителей, граждан Российской Федерации, приверженцев международной террористической организации", — говорится в релизе. В спецслужбе уточнили, что восемь из девяти задержанных — несовершеннолетние.По информации ФСБ, в прошлом году подросток, проживающий в Андроповском районе, через Telegram добровольно вступил в международную террористическую группировку, а затем привлек к этому еще восемь человек, из которых только один достиг 18-летия.Они намеревались напасть на полицейских 9 мая, во время празднования 80-летия Победы в одном из муниципалитетов Ставропольского края. Но осуществить задуманное им не удалось, поскольку накануне праздника силовики задержали лидеров, а затем и остальных участников ячейки.Против задержанных возбудили уголовные дела о создании террористической организации и участии в ней, а также о содействии террористической деятельности. Суд отправил всех фигурантов под стражу.Расследование продолжается.
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Задержанные на Ставрополье, которые планировали напасть на полицейских во время празднования Дня Победы
ФСБ показала видео с задержанными на Ставрополье, которые планировали напасть на полицейских во время празднования юбилея Победы.
2025-05-19T09:36
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ставропольский край, россия, андроповский район, общество
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ставропольский край, Россия, Андроповский район, Общество
На Ставрополье поймали подростков, готовивших террористические преступления
На Ставрополье задержали группу подростков, готовивших серию терактов на 9 мая