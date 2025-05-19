https://ria.ru/20250519/forum-2017910697.html

Более восьми тысяч человек стали участниками KazanForum

Более восьми тысяч человек стали участниками KazanForum - РИА Новости, 19.05.2025

Более восьми тысяч человек стали участниками KazanForum

XVI Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum", завершившийся в Казани, собрал 8,5 тысячи участников и представителей СМИ из 96... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T18:03:00+03:00

2025-05-19T18:03:00+03:00

2025-05-19T18:03:00+03:00

экономика

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

антон кобяков

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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. XVI Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum", завершившийся в Казани, собрал 8,5 тысячи участников и представителей СМИ из 96 стран, сообщает фонд "Росконгресс" со ссылкой на советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета Антона Кобякова. "За дни проведения мероприятия международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum" посетили 8,5 тысячи участников и представителей СМИ из 96 стран мира, включая Россию. Мы видим, что деловое зарубежное сообщество приняло активное участие в работе этой дискуссионной площадки", - приводит "Росконгресс" слова Кобякова. Форум, по словам Кобякова, прочно закрепил репутацию важного международного делового мероприятия экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира. Диалог с представителями этих стран продолжится на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который состоится с 18 по 21 июня. В рамках пространства SPIEF Investment & Business Expo Республика Татарстан ежегодно организовывает работу своего стенда, где на площади более 100 квадратных метров рассказывает об инвестиционном потенциале участникам и гостям форума со всего мира. ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" прошел с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. РИА Новости выступило Генеральным медиапартнером и фотохостом форума.

https://ria.ru/20250513/kazanforum-2016710696.html

https://ria.ru/20250420/kiberbezopasnost-2012356163.html

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

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экономика, россия, казань, республика татарстан (татарстан), антон кобяков