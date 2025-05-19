Более восьми тысяч человек стали участниками KazanForum
Росконгресс: участниками KazanForum стали 8,5 тысяч человек из 96 стран
© АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкМеждународный экономический форум "Россия - Исламский мир: Kazanforum 2025
© АНО «Дирекция международных программ»
Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: Kazanforum 2025
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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. XVI Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum", завершившийся в Казани, собрал 8,5 тысячи участников и представителей СМИ из 96 стран, сообщает фонд "Росконгресс" со ссылкой на советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета Антона Кобякова.
"За дни проведения мероприятия международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum" посетили 8,5 тысячи участников и представителей СМИ из 96 стран мира, включая Россию. Мы видим, что деловое зарубежное сообщество приняло активное участие в работе этой дискуссионной площадки", - приводит "Росконгресс" слова Кобякова.
Форум, по словам Кобякова, прочно закрепил репутацию важного международного делового мероприятия экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира. Диалог с представителями этих стран продолжится на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который состоится с 18 по 21 июня.
В рамках пространства SPIEF Investment & Business Expo Республика Татарстан ежегодно организовывает работу своего стенда, где на площади более 100 квадратных метров рассказывает об инвестиционном потенциале участникам и гостям форума со всего мира.
ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" прошел с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. РИА Новости выступило Генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
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