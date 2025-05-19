https://ria.ru/20250519/forum-2017805964.html
Швыдкой объяснил отсутствие Мединского на юридическом форуме в Петербурге
Швыдкой объяснил отсутствие Мединского на юридическом форуме в Петербурге - РИА Новости, 19.05.2025
Швыдкой объяснил отсутствие Мединского на юридическом форуме в Петербурге
Помощник президента РФ Владимир Мединский не смог принять участие в Петербургском международном юридическом форуме в связи с тем, что занят "совсем другими... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:21:00+03:00
2025-05-19T12:21:00+03:00
2025-05-19T12:21:00+03:00
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михаил швыдкой
петербургский юридический форум — 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский не смог принять участие в Петербургском международном юридическом форуме в связи с тем, что занят "совсем другими делами", объяснил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Ранее в программе форума Мединский должен был выступать в качестве модератора сессии "Правовые идеи декабристов: pro et contra. Уроки истории". Однако в понедельник утром в программе форума его заменил Швыдкой. "Вы прекрасно понимаете, что Владимир Ростиславович сегодня занят совсем другими делами. Я не хочу умалять значение дискуссии о декабризме, но думаю, что более важно, чем вся дискуссия, которую мы будем проводить", - сказал он. Швыдкой отметил, что его попросили заменить Мединского. "Не думаю, что я буду равноценной его заменой, потому что Владимир Ростиславович историк. Я историк, но историк театра. Это разные профессии. Но попробуем", - сказал он. Ранее Мединский возглавил российскую делегацию на переговорах между РФ и Украиной, которые состоялись 16 мая в Стамбуле. Переговоры ожидались 15 мая, российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017455129.html
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россия, украина, стамбул, владимир мединский, михаил швыдкой, петербургский юридический форум — 2025
Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Михаил Швыдкой, Петербургский юридический форум — 2025
Швыдкой объяснил отсутствие Мединского на юридическом форуме в Петербурге
Швыдкой: Мединский не смог принять участие в ПМЮФ в связи с занятостью
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский не смог принять участие в Петербургском международном юридическом форуме в связи с тем, что занят "совсем другими делами", объяснил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Ранее в программе форума Мединский должен был выступать в качестве модератора сессии "Правовые идеи декабристов: pro et contra. Уроки истории". Однако в понедельник утром в программе форума его заменил Швыдкой.
"Вы прекрасно понимаете, что Владимир Ростиславович сегодня занят совсем другими делами. Я не хочу умалять значение дискуссии о декабризме, но думаю, что более важно, чем вся дискуссия, которую мы будем проводить", - сказал он.
Швыдкой отметил, что его попросили заменить Мединского.
"Не думаю, что я буду равноценной его заменой, потому что Владимир Ростиславович историк. Я историк, но историк театра. Это разные профессии. Но попробуем", - сказал он.
Ранее Мединский возглавил российскую делегацию на переговорах между РФ и Украиной, которые состоялись 16 мая в Стамбуле. Переговоры ожидались 15 мая, российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.