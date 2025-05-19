https://ria.ru/20250519/forum-2017805964.html

Швыдкой объяснил отсутствие Мединского на юридическом форуме в Петербурге

Швыдкой объяснил отсутствие Мединского на юридическом форуме в Петербурге - РИА Новости, 19.05.2025

Швыдкой объяснил отсутствие Мединского на юридическом форуме в Петербурге

Помощник президента РФ Владимир Мединский не смог принять участие в Петербургском международном юридическом форуме в связи с тем, что занят "совсем другими... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T12:21:00+03:00

2025-05-19T12:21:00+03:00

2025-05-19T12:21:00+03:00

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владимир мединский

михаил швыдкой

петербургский юридический форум — 2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский не смог принять участие в Петербургском международном юридическом форуме в связи с тем, что занят "совсем другими делами", объяснил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Ранее в программе форума Мединский должен был выступать в качестве модератора сессии "Правовые идеи декабристов: pro et contra. Уроки истории". Однако в понедельник утром в программе форума его заменил Швыдкой. "Вы прекрасно понимаете, что Владимир Ростиславович сегодня занят совсем другими делами. Я не хочу умалять значение дискуссии о декабризме, но думаю, что более важно, чем вся дискуссия, которую мы будем проводить", - сказал он. Швыдкой отметил, что его попросили заменить Мединского. "Не думаю, что я буду равноценной его заменой, потому что Владимир Ростиславович историк. Я историк, но историк театра. Это разные профессии. Но попробуем", - сказал он. Ранее Мединский возглавил российскую делегацию на переговорах между РФ и Украиной, которые состоялись 16 мая в Стамбуле. Переговоры ожидались 15 мая, российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017455129.html

https://ria.ru/20250516/medinskij-2017508434.html

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россия, украина, стамбул, владимир мединский, михаил швыдкой, петербургский юридический форум — 2025