https://ria.ru/20250519/evrovidenie-2017959059.html
Музыкальный критик оценил отказ России от участия в "Евровидении"
Музыкальный критик оценил отказ России от участия в "Евровидении" - РИА Новости, 19.05.2025
Музыкальный критик оценил отказ России от участия в "Евровидении"
Музыкальный критик Владимир Полупанов в беседе с РИА Новости заявил, что отказ России от участия в конкурсе "Евровидение" - это правильное решение, потому что... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T23:50:00+03:00
2025-05-19T23:50:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Музыкальный критик Владимир Полупанов в беседе с РИА Новости заявил, что отказ России от участия в конкурсе "Евровидение" - это правильное решение, потому что нет смысла быть частью "шабаша" и пропаганды ЛГБТ*. "В России должен был появиться международный песенный конкурс. Постепенно нашу страну оттуда (из участия в "Евровидении" - ред.) удалили. Это и хорошо. Зачем участвовать в этом шабаше, по-другому не назовешь? Сплошная пропаганда ЛГБТ*, победитель этого года - открытый гомосексуалист, всячески это пропагандируют", - сказал он. Ранее директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева сообщила РИА Новости, что "Интервидение" пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman). Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено территории России.
https://ria.ru/20250519/evrovidenie-2017921753.html
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россия, евровидение, в мире, европа, евросоюз, музыка
Шоубиз, Россия, Евровидение, В мире, Европа, Евросоюз, Музыка
Музыкальный критик оценил отказ России от участия в "Евровидении"
Критик Полупанов не увидел смысла участия России в Евровидении из-за ЛГБТ