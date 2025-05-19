Рейтинг@Mail.ru
Музыкальный критик оценил отказ России от участия в "Евровидении" - РИА Новости, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
23:50 19.05.2025 (обновлено: 23:51 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/evrovidenie-2017959059.html
Музыкальный критик оценил отказ России от участия в "Евровидении"
Музыкальный критик оценил отказ России от участия в "Евровидении" - РИА Новости, 19.05.2025
Музыкальный критик оценил отказ России от участия в "Евровидении"
Музыкальный критик Владимир Полупанов в беседе с РИА Новости заявил, что отказ России от участия в конкурсе "Евровидение" - это правильное решение, потому что... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T23:50:00+03:00
2025-05-19T23:51:00+03:00
шоубиз
россия
евровидение
в мире
европа
евросоюз
музыка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869424815_1:0:970:545_1920x0_80_0_0_4bda47c7095a042e7c55a83d6fe02afc.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Музыкальный критик Владимир Полупанов в беседе с РИА Новости заявил, что отказ России от участия в конкурсе "Евровидение" - это правильное решение, потому что нет смысла быть частью "шабаша" и пропаганды ЛГБТ*. "В России должен был появиться международный песенный конкурс. Постепенно нашу страну оттуда (из участия в "Евровидении" - ред.) удалили. Это и хорошо. Зачем участвовать в этом шабаше, по-другому не назовешь? Сплошная пропаганда ЛГБТ*, победитель этого года - открытый гомосексуалист, всячески это пропагандируют", - сказал он. Ранее директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева сообщила РИА Новости, что "Интервидение" пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman). Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено территории России.
https://ria.ru/20250519/evrovidenie-2017921753.html
https://ria.ru/20250514/evropa-2016895610.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869424815_122:0:849:545_1920x0_80_0_0_2155dfdb591067bcda76959bc78d23f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евровидение, в мире, европа, евросоюз, музыка
Шоубиз, Россия, Евровидение, В мире, Европа, Евросоюз, Музыка
Музыкальный критик оценил отказ России от участия в "Евровидении"

Критик Полупанов не увидел смысла участия России в Евровидении из-за ЛГБТ

© Фото : ESCplusЛоготип песенного конкурса Евровидение
Логотип песенного конкурса Евровидение - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : ESCplus
Логотип песенного конкурса Евровидение. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Музыкальный критик Владимир Полупанов в беседе с РИА Новости заявил, что отказ России от участия в конкурсе "Евровидение" - это правильное решение, потому что нет смысла быть частью "шабаша" и пропаганды ЛГБТ*.
"В России должен был появиться международный песенный конкурс. Постепенно нашу страну оттуда (из участия в "Евровидении" - ред.) удалили. Это и хорошо. Зачем участвовать в этом шабаше, по-другому не назовешь? Сплошная пропаганда ЛГБТ*, победитель этого года - открытый гомосексуалист, всячески это пропагандируют", - сказал он.
Премьер-министр Испании Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Премьер Испании обвинил "Евровидение" в двойных стандартах
Вчера, 18:57
Ранее директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева сообщила РИА Новости, что "Интервидение" пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman).
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено территории России.
Бурановские бабушки - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Европа вспомнила "Бурановских бабушек", заявила продюсер фолк-группы
14 мая, 14:57
 
ШоубизРоссияЕвровидениеВ миреЕвропаЕвросоюзМузыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала