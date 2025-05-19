"Мокрый пудель": на Западе высмеяли провал планов Европы против России
Welt: планы Европы против России потерпели крах без поддержки США
© AP Photo / Stefan RousseauПремьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон на центральном вокзале в Киеве, Украина
© AP Photo / Stefan Rousseau
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Европейские лидеры просчитались, недооценив позицию США по отношению к России, заявил профессор и эксперт по политике безопасности Карло Масала в интервью немецкому изданию Welt.
"Европейцы сделали ошибку в Киеве, объявив о новых санкциях, поскольку считали, что США на их стороне. Когда США отклонились от их линии, Европа осталась стоять, как мокрый пудель. Теперь можно с уверенностью сказать: Европа воздержится от санкций против России до тех пор, пока результаты американо-российских переговоров не станут более ясными" — сказал он.
Профессор подчеркнул, что европейские лидеры устроили в Киеве большое пиар-шоу, рискнули и не смогли реализовать то, что объявили.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.