https://ria.ru/20250519/evropa-2017957458.html

"Мокрый пудель": на Западе высмеяли провал планов Европы против России

"Мокрый пудель": на Западе высмеяли провал планов Европы против России - РИА Новости, 19.05.2025

"Мокрый пудель": на Западе высмеяли провал планов Европы против России

Европейские лидеры просчитались, недооценив позицию США по отношению к России, заявил профессор и эксперт по политике безопасности Карло Масала в интервью... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T23:21:00+03:00

2025-05-19T23:21:00+03:00

2025-05-19T23:21:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Европейские лидеры просчитались, недооценив позицию США по отношению к России, заявил профессор и эксперт по политике безопасности Карло Масала в интервью немецкому изданию Welt."Европейцы сделали ошибку в Киеве, объявив о новых санкциях, поскольку считали, что США на их стороне. Когда США отклонились от их линии, Европа осталась стоять, как мокрый пудель. Теперь можно с уверенностью сказать: Европа воздержится от санкций против России до тех пор, пока результаты американо-российских переговоров не станут более ясными" — сказал он.Профессор подчеркнул, что европейские лидеры устроили в Киеве большое пиар-шоу, рискнули и не смогли реализовать то, что объявили.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250519/peskov-2017936672.html

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в мире, россия, европа, сша, владимир путин