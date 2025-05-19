https://ria.ru/20250519/es-2017842706.html

Евросоюз и Британия заключили оборонное соглашение

Евросоюз и Британия заключили оборонное соглашение - РИА Новости, 19.05.2025

Евросоюз и Британия заключили оборонное соглашение

Евросоюз и Великобритания в рамках сделки по "перезагрузке" отношений заключили оборонное соглашение, которое "откроет" Лондону путь для участия в европейской... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T14:46:00+03:00

2025-05-19T14:46:00+03:00

2025-05-19T14:46:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Евросоюз и Великобритания в рамках сделки по "перезагрузке" отношений заключили оборонное соглашение, которое "откроет" Лондону путь для участия в европейской программе оборонных кредитов (Security Action for Europe, SAFE) объёмом в 150 миллиардов евро (168 миллиардов долларов), заявили на Даунинг-стрит. "Великобритания и ЕС сегодня договорились о новом амбициозном партнерстве в области безопасности и обороны, которое заложит основу для новой эры сотрудничества в области безопасности между Великобританией и ЕС", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства. В другом заявлении Лондона отмечается, что соглашение "откроет путь" для участия оборонной промышленности Великобритании в фонде SAFE. Соглашение закрепит сотрудничество Великобритании и ЕС в области обороны для обеспечения безопасности Европы "в период растущей глобальной неопределенности", уточняется в заявлении. Ранее в мае СМИ сообщали, что Франция настаивает на ограничении доступа Великобритании к новой программе займов. В обмен на доступ Лондона к SAFE ЕС якобы настаивает на сохранении действующих квот на ловлю рыбы в британских водах на два года. В итоге Великобритания заключила с ЕС 12-летнее соглашение о доступе к рыболовецким водам. В Шотландской рыболовецкой федерации заявили, что соглашение "гораздо хуже" чем условия, на которых страна выходила из ЕС.

https://ria.ru/20250505/britanija-2014946497.html

https://ria.ru/20250514/frantsija-2016887110.html

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в мире, великобритания, лондон, европа, евросоюз